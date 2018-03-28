İhsan Eliaçık'ın 7,5 yıla kadar hapsi istendi

Yazar İhsan Eliaçık hakkında 'terör propagandası' iddiasıyla yargılandığı davada 7.5 yıl hapis cezası talep edildi.

Bir internet sitesinde yazdığı yazılarda 'PKK propagandası yaptığı' iddiasıyla BİMER'e şikayet edilen yazar İhsan Eliaçık'ın, "Terör örgütü propagandası" yapmak suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.



İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya İhsan Eliaçık ve avukatı katılmadı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada Eliaçık'ın bir internet sitesinden yazdığı yazılarda 'PKK propagandası' yaptığına ilişkin BİMER'e ihbarda bulunulduğu hatırlatıldı. Mütalaada söz konusu yazıların incelendiği, bahse konu yazılarda "sanığın devletin güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarla ilgili olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışıldığı" iddia edildi.



Mütalaada sanığın yazılarla zincirleme bir şekilde 'terör örgütü propagandası' suçunu işlediği öne sürüldü. Mütalaada Eliaçık'ın "terör örgütü propagandası' yapmak suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.



Mahkeme mütalaanın Eliaçık ve avukatına tebligat ile gönderilmesine karar vererek, sanık ve avukatına mütalaasına karşı savunmalarını yapmaları için bir sonraki duruşmaya kadar süre verilmesine hükmetti. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mart 2018 12:45

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