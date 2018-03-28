Şırnak'ta Newroz öncesi gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı

Silopi’de Newroz öncesi gözaltına alınan 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 20 Mart tarihinde gözaltına alınan Suphi Öğel, Şilan Oruç, Ahmet Geçgel, Belkis Oflas, Mehmet Botan ve Serbest Kurnaz, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından dün adliye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin arından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen 6 kişi, “Örgüt üyeliği”, "Örgüte yardım ve yataklık etmek" ve Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla tutuklandı.



Tutuklanan 6 kişi, Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. (Şırnak/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mart 2018 11:37

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