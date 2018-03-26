Türel’in ‘çılgın projesi’ ihaleye çıkıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel’in bu da benim 'çılgın projem' dediği kanal projesi ihaleye çıkıyor.

Mahir DOĞAN

Antalya

AKP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in “çılgın projem’’ dediği Boğaçay kanal projesi için toplam 57 dönümlük 4 kamu arazisi satılacak.

Türel’in bu da benim “çılgın projem’’ dediği projeye ilişkin meslek odaları “sonu felaket’’ olur diyerek Türel’i uyarmıştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Konyaaltı sahilinde Boğaçay’ın denize döküldüğü alanda dere yatağına 750 metre, deniz suyunun da alınacağı ve dört etaptan oluşan Boğaçay projesinin özel proje alanı yapımı ihalesi için Konyaaltı Belediye sınırları içerisinde mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesine ve hazineye ait toplam 57 bin 256 metrekare büyüklüğünde 4 arazi, arsa satışı karşılığı Boğaçay özel proje alanı yapımı karşılığında satışa çıkartıldı.

Resmî Gazete’de yayımlanan satış ihalesi duyurusunda, Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi’nde bulunan 21523 ada 1, 2, 3 ve 4 parsel numaralı arsaların, Boğaçay Özel Proje Alanı Projesi’ne uygun inşaat ve düzenleme yapılması karşılığı satılacağı belirtildi. İhale ilanında 21523 ada 1 ve 3 parseller alanı yükleniciye devredilecek, 21523 ada 2 ve 4 parsel numaralı araziler ise ‘özel proje alanı’ olarak gösterildi. Yapılacak işin ihale bedeli 80 milyon 965 bin 778 TL olarak açıklanırken, İşin teslim süresi 18 ay olarak açıklandı. İhale 5 Nisan Perşembe günü saat 14.00’te Antalya Büyükşehir Belediye salonunda yapılacak.

Foto: Arşiv

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mart 2018 15:54

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