RedHack, Demirören Holding'e ait siteleri hack'ledi

RedHack, Doğan Yayın Holding'i satın alan Demirören Holding'e ait internet sitelerini hack'ledi.

Hacker grubu RedHack, iktidara yakınlığıyla bilinen Demirören Holding'e ait siteleri hack'ledi.

Hafta içerisinde Doğan Yayın Holding'i satın almasıyla gündeme gelen Demirören Holding'e ait demiroren.com.tr, demirorenholding.com.tr, dilangazpetrol.com.tr, demirorenenerji.com, kaanakaryakit.com.tr gibi siteler hack'lenenler arasında.

Sitelere an itibariyle ulaşılamıyor.

RedHack, söz konusu sitelere koyduğu mesajda Yüksel eylemi, tutuklu gazeteciler, Hasan Ocak'ın katlinin 23. yılında yapılan Cumartesi Anneleri eylemi, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tutukluluğu gibi haberlere yer verdi ve "Demirören'e ve biat ettiği güce birkaç haber örneği. Bu sayede gazeteciliği değil de (hiç sanmasak da) 'nefes almanın ne olduğunu hatırlar' belki." dedi. (HABER MERKEZİ)

Doğan Yayın Holding, Demirören'e satıldı. Erdoğan Demirören kimdir?

Doğan Medya Grubunun satılması ne anlama geliyor?

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mart 2018 08:53

www.evrensel.net