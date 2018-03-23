Zorlu Holding'te sendika düşmanlığı

Z Gurme’ye bağlı Eataly İstanbul’da DİSK/Dev Turizm-İş’e üye olan restoran çalışanlarına sendikadan istifa etmeleri için baskı yapılıyor.

Zorlu Holding/Z Gurme’ye bağlı Eataly İstanbul’da, çalışma koşullarının düzeltilmesi için DİSK/Dev Turizm-İş’e üye olan restoran çalışanlarına sendikadan istifa etmeleri için baskı yapılıyor. İstifa etmeyenler işten atılıyor.

İstanbul Zincirlikuyu’da bulunan Eataly İstanbul çalışanları, “Haftada 50 saat çalışıyoruz mesai alamıyoruz. Yol parası verilmiyordu. Personel yemeğimiz çok kötüydü. Her gün zehirlenen arkadaşlarımız vardı. Bunun için herhangi bir şey yapılmadı. Bundan dolayı sendikalaşmayı tercih ettik” dedi.

DİSK/Dev-Turizm İş’e üye olduklarını belirten çalışanlar, “210 kişi çalışıyordu. 125 kişi üye oldu. Üyelikten sonra baskılar başladı. E-devlet üzerinden ‘Üyeliği sonlandırılmıştır’ şeklindeki ekran görüntüsünü görmek istiyorlar. Getirmeyeni de işten çıkarıyorlar. Şu ana kadar 30 civarında arkadaşımız işten atıldı” diye konuştu. İşten atma sırasında kendilerine ‘Tüm haklarımızı aldık’ şeklinde kağıtların imzalatıldığını ifade eden çalışanlar, “İmzalamazsak yüz kızartıcı suçtan, tazminatsız çıkarıyorlar” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 19:57

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