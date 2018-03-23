'Temel haklar ve ifade özgürlüğü engellenemez'

Kocaeli Emek ve Demokrasi Bileşenleri, yaptığı açıklamayla temel hak ve ifade özgürlüğünün engellenemeyeceğini vurguladı.

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği'nde (KYÖD) gerçekleştirilen açıklamada Emek ve Demokrasi bileşenleri adına konuşan Suca Omurca baskıya, adaletsizliğe ve haksızlığa boyun eğmeyeceklerini söyledi.

Basın toplantısı öncesinde de polisin kendilerine izin almaları yönünde dayatmada bulunduğunu belirten Omurca, açıklama öncesi tutanak tutulduğunu belirtti. Ülkenin içerisinde bulunduğu durumdan kısaca söz eden Omurca, "Sadece barış istediği için, çocuklar ölmesin dediği için ülke genelinde binlerce insan yaptıkları açıklamalar, sosyal medya paylaşımları nedeniyle evleri basılarak gözaltına alınmış, tutuklanmıştır. Bu hukuksuzluk ilimizde de yaşanmış, aralarında bilime, çevreye duyarlı, halk sağlığını önemseyen, savaş karşıtı bilim insanları da OHAL hukuksuzluğundan nasibini almıştır" dedi.

'KOCAELİ'DE SIKIYÖNETİM UYGULAMALARI VAR'

Kocaeli'de adeta sıkıyönetim uygulamalarının yaşandığının altını çizen Omurca, "OHAL uygulamaları yetmiyormuş gibi, ilimizde valilik tarafından alınan kararla adeta sıkıyönetim uygulamaları hayata geçirilerek, anayasal düşünce ve ifade özgürlüğü yasaklanmıştır. Emek ve meslek örgütleri kriminalize edilerek yasal yetkileri kısıtlanmıştır" dedi. Barış dilini kullanmaya ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceklerini ifade eden Omurca, "Bizler adaletsizliğe, baskı ve şiddete, haksızlığa, hukuksuzluğa, asla boyun eğmeyeceğiz. Hukuksuzluk kime yapılırsa yapılsın emek ve demokrasi bileşenleri olarak ortak tutum alacak ve yanında olacağız. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da barış dilini kullanmaya, dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz" diye konuştu. (Kocaeli/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 19:15

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