Mehmet Şimşek’in katıldığı panele katılım zorlaması

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in katılacağı Uludağ Ekonomi Zirvesi söyleşisi için topluluklara zorunlu katılım çağrısı yapıldı.

Uludağ Üniversitesinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından planlanan ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in katılımıyla gerçekleştirilecek olan “Küresel Görünüm ve Türkiye Ekonomisi; Geleceğe Bakış” söyleşisi için topluluklara zorunlu çağrı yapıldı.

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İddiaya göre okul içerisinde faaliyet gösteren topluluk temsilcileri ve yöneticileri Uludağ Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında çalışanlar tarafından telefonla aranarak gerçekleştirilecek söyleşi için 5 kişilik isim ve T.C. kimlik numaraları istendi. Katılım göstermeyen ve T.C. kimlik numaralarını paylaşmayan topluluklara yaptırımlar uygulanacağı söylenerek topluluk yöneticilerinin baskı altında tutulduğu ifade edildi. Konuyu sorduğumuz topluluk temsilcileri Üniversite yöneticileri tarafından tehdit edildiklerini bütün ayni desteklerini ve taleplerini kabul eden mecralarca açılan yapılan bu tehdidin politik bir tutum olduğunu ve daha önce de politik gerekçelerle birçok etkinliklerine yasaklar geldiğini söylediler.

İddialar üzerine konuşan Uludağ Üniversitesi çalışanları ise topluluklara böyle bir baskıda bulunulmadığını ve söyleşinin bütün öğrencilerin katılımına açık olduğunu yalnızca katılmak isteyen öğrencilerin katılacağını söyledi. (Bursa/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 15:21

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