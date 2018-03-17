Haldun Taner Müze Evi açıldı

Kadıköy Feneryolu’nda bulunan ikinci derece tarihi eser olan bina restore edilerek Haldun Taner Müze Evi yapıldı.

Kadıköy Belediyesi tarafından Feneryolu Mahallesi’nde ikinci derece tarihi eser olan binanın restorasyonu yapılarak Haldun Taner Müze Evi haline getirildi. Haldun Taner Müze Evi, usta yazarın 103’üncü yaş gününde (önceki gün) vatandaşların yoğun katılımıyla açıldı. Müze evinin açılışını Demet Taner, Gülriz Sururi, Metin Akpınar ve Kadıköy Belediye Başkanı Nuhoğlu gerçekleştirdi.

Kadıköy Belediyesi Dans Okulu öğrencilerinin vals dansı ile başlayan açılış programında, yazarın eşi Demet Taner ve Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu konuşma yaptı. Haldun Taner’in Türkiye için büyük önem taşıdığını kaydeden Kadıköy Belediye Başkanı Nuhoğlu, bu büyük ustanın gelecek nesillere taşınması için müze evini açtıklarını ifade etti.

Müze evini gezdikten sonra konuşan Demet Taner, Haldun Taner Müze Evi’nin açılmasından büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Taner, “Herkes geçici. Bu yüzden benim elimde ona ait olan özel eşyaların, fotoğrafların, resimlerin, yazılarının ve eserlerinin ilk baskılarının gelecek kuşaklara kalmasını istedim. Bunu gerçekleştirebildiğim için çok mutluyum” diye konuştu.

GENÇ YAZARLAR ARŞİV KİTAPLIĞI KURULACAK

Eşi Demet Taner tarafından bağışlanan Haldun Taner’e ait eşyalar, yaratımlarına dair belgeler, afişler, fotoğraflar sanatseverlerin beğenisine sunulan müze evinde, yazarın eserlerinin sergileneceği, tiyatro dünyasına yeni eserler katılmasını sağlayacak kurs ve seminerlerin yanı sıra çeşitli etkinliklerin düzenleneceği belirtildi. Müze evinde ayrıca Genç Yazarlar Arşiv Kitaplığıyla birlikte müze evi bünyesinde yeni ve yerli tiyatro oyunlarından oluşturulacak yeni bir de kitaplık kurulacağı bilgisi verildi. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mart 2018 16:38

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