İzmir ve Manisa’nın sularında tehlike büyük!

Gediz Havzası’nda yapılan çalışmalarda jeotermal ve madencilik faaliyetlerinin yoğun olduğu alanlarda yer altı sularının kirlendiği tespit edildi.

Özer AKDEMİR

İzmir

Gediz Havzası’ndaki yer altı sularında yapılan çalışmalarda jeotermal ve madencilik faaliyetlerinin yoğun olduğu alanlarda yer altı sularının kirlendiği tespit edildi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı bu çalışma sonrası İzmir ve Manisa Valiliklerine gönderdiği yazıda yeni jeotermal ve maden ruhsatı verilmemesini istedi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Gediz Havzası yer altı sularında yapılan çalışmalarda jeotermal faaliyetlerin yoğun olarak gerçekleştirildiği alanlarda arsenik başta olmak üzere metal ve yarı metal oranlarının içme/kullanma sularında limitlerin çok üstünde olduğu ortaya çıktı. Bakanlık İzmir ve Manisa Valiliklerine 14.08.2017 tarihinde gönderdiği yazı ile yapılan bu çalışma hakkında bilgi verdi. Gediz Havzası’nın, jeotermal potansiyeli açısından ülkedeki en zengin havzalardan birisi olduğuna dikkat çekilen yazıda, havzada jeotermal arama ve işletme sondajlarının artması ile birlikte, enerji, konut ısıtmacılığı, seracılık ve jeotermal turizm yatırımlarının da arttığı dile getirildi. Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı imzasını taşıyan yazıda, jeotermal faaliyetlerinin artmasının havzada yer altı sularının kalitesi üzerinde olumsuz etki yaptığı vurgulandı.

YER ALTI SULARINDA 300 KAT FAZLA ARSENİK!

Ülkemizde İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik gereği içme sularında arsenik sınır değerinin 10 ppb’den büyük olmaması gerektiğinin altının çizildiği yazıda Gediz Havzası’nda 2015-2017 yılları arasında yapılan çalışmalarda yer altı sularındaki arsenik oranının 39.7 ppb olarak tespit edildiği kaydedildi. Bu yüksek oranın bölgenin jeolojik yapısından kaynaklandığının iddia edildiği yazıda havzadaki yer altı suyu kütlelerinde aşılmaması gereken arsenik eşik değeri 53 ppb olarak belirtildi. Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün verdiği bu rakamlara göre ölçüm yapılan yerlerdeki yer altı sularında tespit edilen arsenik oranı içme suyu kriterlerine göre 300 kat, ‘Aşılmaması gereken doğal arka plan’ olarak belirtilen değerin ise 75 katından fazla olduğu anlamına geliyor. Bu kirliliğin kaynağının jeotermal ve madencilik faaliyetleri olduğunun altının çizildiği yazıda Manisa ili içme suyunun tamamının, İzmir’in ise yüzde 40’ının Gediz Havzası’ndaki yer altı sularından temin edildiğine dikkat çekildi. İçme sularındaki arsenik oranının yüksekliğinin yol açtığı sağlık sorunlarının da aktarıldığı yazıda birçok kanser türü başta olmak üzere çok çeşitli sağlık sorunlarının kaynağı olarak arsenikli su tüketimi ve bu sularla üretilen besin maddeleri gösterildi.

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mart 2018 05:11

www.evrensel.net