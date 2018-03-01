Antalya’da 8 Mart etkinliklerinin programları belli oldu

Antalya'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü etkinliklerinin programları belli oldu.

Antalya’da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü kapsamında yapılacak etkinliklerin programı belli oldu. Çeşitli kadın toplulukları farklı zamanlarda yapacakları etkinliklerle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü karşılayacak.

‘Biz kadınlar; Emek, barış ve özgürlük için isyandayız!’ şiarıyla Antalya Kadın Platformu’nun çalışmaları 3 Mart Cumartesi günü 15.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak basın açıklamasıyla başlayacak. 5 Mart Pazartesi 12.30’da Güllük Postanesi önünde bir araya gelecek olan Kadın Platformu üyeleri cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü kadınlarla dayanışma amacıyla kart gönderecek.

Antalya Halkevi 29 Şubat 14.30’da Kadının Fendi (2010) film gösterimiyle Antalya Halkevi’nde 8 Martı karşılamak için buluşacak.

8 Mart Günü 12.30’da Büro Emekçileri Sendikası (BES), saat 19.00’da Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMO) etkinlikler kapsamında basın açıklaması düzenleyecek.

Feminist Gece Yürüyüşü ise her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart’ta Üçkapılar’dan başlayacak. ‘Kadın dayanışmasında kadınların mücadelesini,sesini paylaşmak,bir araya gelip birbirimizden güç almak için buluşalım’ diyen feministlerin yürüyüşü 19.00-20.00 saatleri arasında.

Ayrıca Ekmek ve Gül okur grubu da 10 Mart günü Aydın Kanza Parkı Kültür Salonu’nda ‘Kadınlar Ekmek ve Gül için el ele veriyor’ diyerek kadın işçi ve emekçilerin uğradığı haksızlıklar, artan kadına şiddet olayları ve kadın cinayetleri, çocuk gelinler ve müftü nikahı gibi kadın sorunlarına dikkat çekmek için tiyatro gösterisi düzenleyecek. (Antalya/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Mart 2018 14:38

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