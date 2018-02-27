Galatasaray, Akhisar'ı yendi, avantajı ele geçirdi

Galatasaray, Türkiye Kupası yarın final karşılaşmasında Akhisarspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray deplasmanda Akhisarspor'u 2-1 yendi.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip 19. dakikada Yevhen Selezynov'un golüyle öne geçti. Galatasaray bu gole 21'de Ahmet Çalık'la yanıt verdi. İlk yarı bu skorla sona ererken sonucu belirleyen gol 88'de Sinan Gümüş'le geldi. Sarı kırmızılılar böylece Türkiye Kupası finali için önemli bir avantaj elde etti. Rövanş maçı 17 Nisan'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

Kupada yarı finalin diğer ayağında perşembe günü Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşılaşacak. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Şubat 2018 22:29

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