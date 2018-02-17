Meksika'da 7.2 şiddetinde deprem!

Meksika'da Pinotepa De Don Luis bölgesinde 7.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin ardından 5.8 büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşandı.

Meksika'nın Pinotepa De Don Luis bölgesinde 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, Pinotepa De Don Luis bölgesinde 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 43 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem nedeniyle halk panik yaşarken bazı binaların şiddetli sarsıntı nedeniyle hasar gördüğü gözlendi. Deprem, başkent Meksiko City'de de hissedilirken, can kaybı olup olmadığı henüz bildirilmedi. Meksika'nın güney ve orta bölgelerinde hissedilen depremin ardından 5.8 büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşandı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin büyüklüğünü ilk olarak 7.5 olarak açıklamıştı.

Meksika’nın güney ve orta bölgelerinde hissedilen depremin ardından 5.8 büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşandı. Depremde bazı binalar hasar görürken, henüz can kaybı olup olmadığı bildirilmedi.

Tsunami tehlikesinin olmadığı açıklandı.

Mexico City'de binlerce kişi sarsıntının ardından sokaklara akın etti.

​Depremde ortaya çıkan zarar ve olası can kayıplarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmış değil.

19 EYLÜL 2017'DE 7.1 ŞİDDETİNDE DEPREM OLMUŞTU

Meksika'nın Puebla eyaletinde 19 Eylül 1917'de 7.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş depremde en az 370 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Yerin 43 kilometre altında gerçekleşen depremin merkez üssünün Puebla eyaletine bağlı Atencingo kenti olarak açıklanmıştı (DHA)



Meksika'da 7.1 büyüklüğünde deprem: 370 ölü

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Şubat 2018 06:47

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