Uşaklılar: Derelerimize, suyumuza, havamıza sahip çıkacağız

Banaz Çayı ve Ulubey derelerindeki kirliliğin önlenmesi için yürüyüş düzenleyen Ulubey ilçesi ve Avgan köyü halkı 'Derelerimize sahip çıkacağız' dedi.

Uday YAŞAR

Uşak

Uşak'ın Ulubey ilçesi ve Avgan köyünde yaşayan yurttaşlar, 30 yıldır kirlenen Banaz Çayı ve Ulubey derelerindeki kirliliğin önlenmesi için dün Uşak kent merkezinde yürüyüş düzenledi. Bir zamanlar yüzdükleri, balık tuttukları ve tarım yaptıkları derelerin kirlenmesine tepki gösteren Uşaklılar, Uşak Belediyesi önünden davul zurna eşliğinde yürüdü. Yaklaşık 700 kişinin katıldığı eylemde Ulubey ve Avgan köylüleri, “Köylerimizde dereler kirlendi, hayat bitti” dediler.

‘SON 30 YILDA BÜTÜN KUTSAL DEĞERLER YOK EDİLDİ’

Atatürk Anıtı önünde son bulan yürüyüşün ardından ilk söz alan ÇEDAY Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Civan, “Bizler bugün burada yaşamsal kaynağımız olan havamıza, suyumuza, toprağımıza sahip çıktığımızı ve bu yaşam kaynaklarımızdan her ne sebeple olursa olsun hiçbir şekilde ödün vermeyeceğimizi haykırmak için bir araya geldik. Uşak’ta Murat Dağı, Ulubey ilçesinde Kışla Dağı, Dokuz Sele Çayı, Yavı Deresi, Banaz Çayı, Gediz ve Menderes Nehirleri bize emanet edilen insanlığa emanet edilen kutsal değerlerdir. Rant için son 30 yılda bu kutsal değerler yok edildi. Doğal kaynaklardan içtiğimiz suları, içemez, topraklarımızı sulayıp meyve sebze üretemez hale geldik. PET şişelerden su içer hormonlu meyve sebze tüketir hale geldik. Hem daha fakirleştik, hem yaşam kalitemiz düştü. Doktor yüzü görmeyen kuşakların yerini doktor kontrolünde yaşayan nesiller aldı. Uşak’ta yaşanan hava kirliliği Türkiye ortalamasının 2 katıdır” dedi.

MURAT DAĞI’NDA ALTIN ÇIKARILMASI FELAKET OLUR

Murat Dağı’nda altın aranmasının durdurulmadığı takdirde, Uşak’ın korkunç felaketlerle karşı karşıya kalacağını belirten Civan, “Uşak’ta arıtmasını çalıştırmayan Karma Deri OSB, arıtması olmadan pisliklerini Dokuz Sele Çayı’na bırakan fabrikalar, yetersiz evsel arıtma tesisi olan Uşak Belediyesi, Banaz Çayı üzerindeki mermer ocakları ve hayvan çiftlikleri bu kirlenmenin ana nedenleridir. Bunların sularımızı kirletmesine izin vermeyeceğiz” ifadesini kullandı.

Avgan Köyü Muhtarı Mümin Bayer, Ulubey Deresi’nden 30 yıldır zehir aktığını belirterek; “Bu yetmiyormuş gibi şimdi de Banaz Çayı kirletilmeye başladı. Bizim 3 yıldır derelerimizin kirletilmesine son verilmesi ve geç kalmış ıslah çalışmalarının acilen başlatılması için kaymakamlıklardan, ilgili bakanlıklara ve hatta Cumhurbaşkanlığına kadar müracaat etmediğimiz kurum, kuruluş ve şahıs kalmadı. Ne yazık ki sözlerinin ötesinde bir sonuç alamadık. Biz sustukça, verilen sözlerin takipçisi olmadıkça, hesap sormadıkça, hiçbir şeyin değişmediğini, değişmeyeceğini anladık. Kirliliğe maruz kalan derelerimiz için binlerce kişi ile el ele vererek çevremize, derelerimize, suyumuza, havamıza sahip çıkarak, yaşam alanlarımız korumakta kararlıyız.” dedi.

Avgan Banaz Çayı Koruma Derneği Başkanı Ufuk Gökmen de halkın Uşak’ın suyunu havasını kirleten ve rant uğruna dağlarını yok etmeye çalışanlardan hesap soracağını söyledi. Avgan köyünden Gülter Arslan adlı kadın da çocukluluğunu bu derelerde geçtiğini, kendi çocuklarının ve torunlarının pis kokudan ve çirkinlikten dereye bile inemediğini belirtti. Ulubey Belediye Başkanı Ali Rıza Ada da ilçenin çok vahim çevre sorunları ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

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Son Düzenlenme Tarihi: 18 Aralık 2017 15:18

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