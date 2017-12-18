Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz toprağa verildi

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Mesut Yılmaz, saat 10.45 sularında hastaneye geldi. Yılmaz'ı hastanede karşılayanlar arasında Abdurrahim Albayrak ve Mustafa Sarıgül de yer aldı. Yavuz Yılmaz'ın tabutunun konulduğu cenaze aracı daha sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'ne hareket etti.

Cenazeyi hastaneye almaya gelen Mesut Yılmaz cezane aracına binerek camiye geldi. Mesut Yılmaz da tabuta omuz verdi. Berna Yılmaz da oğlunun tabutuna dokundu, cami avlusuna kadar arkasından yürüdü. Yavuz Yılmaz'ın cenazesi cami avlusuna götürüldü.

Bu arada cenaze töreninin düzenleneceği cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı . Cami önünde bulunan Mahir İz Caddesi'nin bir bölümü demir bariyerlerle araç trafiğine kapatıldı. Yolun kullanmak isteyenler polis tarafından aranarak caddeye alındı.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile Tansu Çiller de katıldı.

Cenaze töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da tabuta omuz verdi. Cenaze toprağa verilmek üzere Kanlıca Mezarlığı'na götürüldü. (DHA)



Son Düzenlenme Tarihi: 18 Aralık 2017 14:25

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