Çankaya Belediyesinden atılan işçiler eylemde

Çankaya Belediyesinden atılan Nakliyat-İş üyesi 12 işçi belediye önündeki eylemlerine devam ediyor.

Derya KAYA

Ankara

Çankaya Belediyesinde katı atık toplama alanında taşeron olarak çalışan ve geçtiğimiz hafta işten çıkarılan Nakliyat-İş üyesi 12 işçi belediye binası önünde eylemlerine devam ediyor. İşe iade edilene kadar direnişe devam edeceklerini söyleyen işçiler, gerekirse adalet yürüyüşü yapacaklarını söylediler.

Çankaya Belediyesinde katı atık toplama alanında taşeron olarak çalışan ve işten çıkarılan DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikası üyesi 12 işçi günlerdir belediye binası önünde bekleyişini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta belediye binasını işgal eden ve polis müdahalesiyle binadan çıkarılan işçiler, eylemlerine belediye binası önünde devam ediyor. Bina önünde oturma eylemi yapan işçiler, işe geri dönene kadar eylemlerine devam edeceklerini ifade ediyor.

‘TOPLUSÖZLEŞME SÜRECİ TIKANDI, GREVE ÇIKTIK’

Süreç hakkın bilgi veren Nakliyat-İş Anadolu Şube Genel Örgütlenme Sekreteri Mehmet Ünver, belediyede ilk örgütlenmeye başladıkları 2015 yılı ve sonrasında da üyelerine yönelik benzer işten çıkarma girişimlerinin yaşandığını belirterek, o dönemde de eylemlerle işçilerin işe geri dönüşünü sağladıklarını söyledi. Çankaya Belediyesi ile gerçekleştirdikleri toplusözleşme sürecinin tıkanması sonrası grev kararı aldıklarını anlatan Ünver, “18 Aralık’ta greve çıkacaktık. Grev kararını asmaya gittiğimiz gün işveren baştemsilci de dahil olmak üzere 12 tane arkadaşımızı işten attı” dedi.

‘ÖNCELİĞİMİZ ATILAN ARKADAŞLARIMIZIN İŞE İADESİ’

İşçilerin işe geri alınmasını beklediklerini kaydeden Ünver, aksi halde “CHP’ye Adalet yürüyüşü” gerçekleştireceklerini belirtti.

Bu durumu CHP’ye de ilettiklerini söyleyen Ünver, 18 Aralık’tan itibaren grevde olacaklarını, yapacakları yürüyüşün ise zamanı konusunda gelişmelere göre hareket edeceklerini söyledi. Ünver, “Önceliğimiz bu 12 arkadaşımızın işe iade edilmesi. Gelecek cevaba bağlı olarak yürüyüşümüzü planlayacağız” dedi.

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