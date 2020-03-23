Karayolu işçileri kadro istedi

Taşerona ve güvencesiz çalıştırmaya karşı Diyarbakır ve Siirt’ye Yol İş üyesi taşeron kara yolu işçileri eylem yaptı. Diyarbakır’da, bugün, yarım günlük iş bırakan işçiler, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü önünde toplanarak yargı tarafından da onanan kadro haklarının verilmesini talep etti. ‘Türkiye taşeron cumhuriyeti olmayacak’, ‘Katliam gibi kazaların nedeni taşeronluk sistemidir’ dövizlerini taşıyan işçilere Türk-İş 7. Bölge Temsilciliği, Tes-İş Diyarbakır 2 No.lu Şube ve Yol-İş Diyarbakır 2 No.lu Şube yöneticileri de destek verdi. Eylemde işçiler adına bir açıklama yapan Yol-İş Diyarbakır 1 No’lu Şube Başkanı Halil Öztopalan, Soma’da hayatlarını kaybeden işçileri anarak taşeronluk sistemiyle işçilerin kölelik koşullarına mahkum edildiğini söyledi. Yol işçileri taşerona karşı eylem yaptı. Siirt’te de Siirt-Kurtalan kara yolu üzeri asfalt sahasında toplanan işçiler adına Yol-İş Sendikası Temsilcisi Abdulcelil Damar açıklama yaptı. Karayolları’nda çalışan taşeron işçiler olarak kanun karşısında birçok temel haktan mahrum olduklarını dile getiren Damar, Mahkeme kararıyla da Karayolları’nın asıl işçileri olduğunu kanıtladıkları halde hâlâ taşeron işçi olarak çalıştırıldıklarını ifade etti. Damar, yargı kararı uygulanana kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi. (HABER MERKEZİ)



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