Katliamın gizli ortağı: Medya

Medya Lice katliamını sadece “Askere saldırıldı çatışma çıktı” ve “Terör örgütü yandaşları Lice’yi bahane etti, yasa dışı gösteri yaptı” haberleriyle gördü!

Devletin şiddetini, katliamlarını, örtbas etme yarışına giren yazılı ve görsel basın yine çarpıtma haberlere imza attı .

Lice’de 2 haftadır kalekol yapımını protesto eden halka askerlerin silahla saldırmasının ardından 2 kişi yaşamını yitirmişti. Dün cenaze sonrasında çatışma sürdü ve eylemler Türkiye’nin dört bir yanına yansıdı. Hemen hemen tüm illerde polis eylemlere saldırdı. Lice’de 2 kişinin hayatını kaybettiği katliam için İhlas Haber Ajansı (İHA), “Diyarbakır-Bingöl kara yolunun güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu çıkan çatışma” diye verdi. Lice’deki katliam protestoları için ise “Lice’yi bahane edip ortalığı birbirine kattılar” biçiminde yansıttı. Gülen Cemaatine yakın Cihan Haber Ajansı ise “polise saldırı” şeklinde haberi sundu.

Ana akım medya da Cemaat ve Hükümet medyasından farklı değildi. Hürriyet, İstanbul Okmeydanı’daki Lice katliamı protestolarını “Terör örgütünün yasa dışı gösterisi” ilan etti. Milliyet gazetesi, “Lice Yine Karıştı” başlığıyla haberi sundu. Radikal ise “Tehlikeli Eşik” başlığı kullandı.

KALEMİNDEN KAN DAMLIYOR



15 gündür yaptığı haberler attığı manşetlerle adeta katliam olmasını isteyen Sözcü’ye iki kişinin ölmesi az gelmiş olacak ki “Türkiye’yi Bu Duruma Düşürenlere Yazıklar Olsun” başlığını kullandı. “Hainler Azdıkça Azıyor, Devlet Resmen Böyle Seyrediyor” diyen Sözcü, bölgede eylem yapanlara müdahale yapılmadığını savunarak “Askerin Seyrediyor” diye hayıflandı. Sözcü 30 Haziran’ da “Koskoca Devleti Ne Hale Düşürdüler” manşeti ile kalekol yapımını teşvik etmiş, 24 Mayıs da ise “Doğu’da Sabır Küpü, Batı’da Sinir küpü!” manşeti atmıştı.

SENİN ACIN BENİM ACIM DEME!



BirGün gazetesi ise Kürtçe ve Türkçe “Li Hemberi Zulme Berxwedane Hevpar” (Bu Zulme Karşı Hep Birlikte Direnelim) manşet ile çıkarak yurdun doğusunun ve batısının ortak ses çıkarması gerektiğini söyledi. BirGün “Lice’de Kürdüm, Gezi’de Türk, Hatay’da Arap. Halkım ben hep vurulan” dövizi taşıyan ve şiddete uğramış, vurulmuş bir kadın fotoğrafı kullanarak “Senin Acın Benim Acım Deme” vurgusu yaptı. Bugün Evrensel, Gündem ve BirGün dışında medya Lice’de yaşananları katliam olarak görmek yerine ‘gerginlik, çatışma’ şeklinde verdi. Gündem “Katliama Karşı Serhıldan” derken, Cumhuriyet gazetesi yaşananları HDP Eş Başkanı Ertuğrul Kürkçü’nün sözleri üzerinden vermeyi tercih etti ve “Sorumlu Hükümet” başlığını kullandı. (MEDYA SERVİSİ)