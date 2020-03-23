CNN muhabiri Türkiye’den ayrılıyor

Gezi direnişinin yıl dönümünde gözaltına alınan, sonra da Başbakan Erdoğan’ın ve yandaş medyanın hedefi haline gelen CNN International Muhabiri Ivan Watson Türkiye’den ayrılma kararı aldı.



31 Mayıs günü Taksim’de canlı yayın sırasında polis tarafından alıkonulan ve sorgulanan CNN International Muhabiri Ivan Watson, 12 yıl çalıştığı İstanbul’dan ayrılma kararı aldı.

Watson, Twitter hesabında, kendisini ajan olmakla suçlayanların ithamlarını “absürt” olarak niteledi ve bu kararı kanal yönetimi ile beraber aldıklarını söyledi.



Erdoğan, Watson için, “CNN’nin dalkavuğu bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bunlar ajan” ifadelerini kullanmıştı. Soma katliamı ile ilgili haber yapan ve “Cehenneme Git Erdoğan” başlığını kullanan Alman Der Spiegel Muhabiri Hasnain Kazim da AKP yanlısı medyanın hedefi haline gelmiş Türkiye’yi terk etmişti. (MEDYA SERVİSİ)



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