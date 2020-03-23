Romanlar: Çadırlarımızı kaldırmayın

Eskişehir’de boş araziye kurdukları çadırları belediye zabıta ekipleri tarafından kaldırılmak istenen bir grup Roman, “Kimseden elektrik, su ya da para istemiyoruz. Sadece burada kalmak istiyoruz” dedi. Bursa’nın Mustafa Kemalpaşa ilçesinden 5 gün önce Eskişehir’e gelen 40’a yakın Roman aile Muttalip Yolu Anadolu Üniversitesi 2 Eylül Kampusu yakınına çadır kurdu. Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde çevik kuvvet polisleri ile birlikte çadırların bulunduğu yere gitti. Zabıta ekipleri çadırların kaldırılmasını istedi. Yapılan görüşmelerin ardından zabıtalar Romanlar’a çadırların kaldırılması için bu sabaha kadar süre verdi.

Çadır kuranlardan 70 yaşındaki Çapa İşçisi Ali Dumanlı, “ Bize ‘Buradan kalkın, gidin’ diyorlar. Nereye gideceğiz? Biz ekmeğimizi bulan insanlarız. Dilenci değiliz, kimsenin malında da gözümüz yok. Aynı çapacılar gibiyiz. Burada çalışıp işimiz bittiğinde memleketimize dönüyoruz.” dedi. (Eskişehir/DHA)