Ölü Caretta caretta sahile vurdu

Muğla'nın Datça ilçesinde, Caretta caretta cinsi ölü bir deniz kaplumbağası sahile vurdu. İskele Mahallesi Hastanealtı Plajı’nda denize girenler tarafından bulunan Caretta caretta görenleri şaşırttı.

Dalgaların etkisiyle sahile kadar sürüklenen Caretta caretta’yı kıyıya çıkaranlar, Datça’da özel bir klinik işleten Veteriner Hakkı Kafalı’yı ve belediye yetkililerini arayarak bilgi verdi. Olay yerine gelerek, ölü Caretta caretta’yı inceleyen Veteriner Kafalı, hayvanın üzerinde herhangi bir yara izinin bulunmadığını söyledi. Hayvanın çok genç olmadığını belirten Kafalı, şöyle konuştu: “Yaklaşık 25-30 kilogram ağırlığında orta yaşlı bir Caretta caretta olduğunu tahmin ediyoruz. Üzerinde yaptığımız aramada herhangi bir yara izine rastlamadık. Normal bir ölüm olabileceği gibi, balıkçı ağlarına takılarak ölmüş de olabilir. Bu tür deniz kaplumbağalarına, Datça sahillerinde pek sık rastlanmıyor. Yolunu şaşırıp bu taraflara gelmiş olabilir.”

Yapılan inceleme ardından, ölü Caretta caretta belediye yetkilileri tarafından sahilden alınarak toprağa gömüldü. (Muğla/DHA)