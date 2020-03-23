Ağbaba: YSK\'ya cevap 1 Haziran\'da verildi

Birkan BULUT

Ankara



CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 30 Mart seçimlerinin ardından AKP'nin itirazlarını kabul eden YSK'nın muhalefet partilerinin itirazlarını reddetmesini eleştirdi. 1 Haziran seçimlerini değerlendiren Ağbaba, "31 Mart'taki milli iradeyi beğenmeyenler 1 Haziran'da da istediği sonucu alamadı" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Genel Merkezi'nde gazetecilerle bir araya geldi. Son yerel seçimleri değerlendiren Ağbaba, çok partili döneme geçişten bu yana en tuhaf seçimin yaşandığına dikkat çekti. Yerel seçimlerinin 1 Haziran'a kadar sürdüğünü kaydeden Ağbaba, muhalefet partilerinin yaptığı itirazlar kabul edilmezken, AKP itirazlarının hemen yerine getirildiğini ifade etti. Ağbaba, "AKP'nin yaptığı itirazlar sırasında AKP ilçe başkanının oğlunun bile 'aklı dengesi yerinde değil' dilekçelerine rastladık" dedi.

"31 Mart'taki milli iradeyi beğenmeyenler 1 Haziran'da da istediği sonucu alamadı" diyen Ağbaba, Ağrı ve Yalova'da tekrarlanan seçimlerde oy verenlerin YSK'ya gereken cevabı verdiğini dile getirdi. Bu seçimlerde AKP'yle değil, devletle mücadele ettiklerini söyleyen Ağbaba, valisinden kaymakamına birçok makamın AKP için seferber olduğunu ifade etti.

CHP'Lİ BELEDİYELER ESKİŞEHİR'DE BULUŞACAK



14-15 Haziran'da Eskişehir'de yapılacak Belediye Başkanları Toplantısı'nda CHP'nin yeni Türkiye haritasını konuşacaklarını aktaran Ağbaba, CHP'li belediyeleri CHP iktidarının yüzü yapamaya çalışacaklarını söyledi. Yerel yönetimlerinde yoksulluğa karşı da mücadele edeceklerini belirten Ağbaba, üniversite öğrencilerine barınnma yardımı yapacaklarını dile getirdi. Ağbaba, Türkiye'de ilk metro yapan, ilk kentsel dönüşüm yapan parti olduklarını söyledi. Kardeş belediyeler çalışmalarına devam edeceklerini belirten Ağbaba, önümüzdeki günlerde Paris Belediye Başkanı'nı da Türkiye'ye davet edeceklerini dile getirdi.

'TAŞERON KÖLELİKTİR'



Belediyelerde çalıştırılan taşeron işçilerle ilgili sorumuzu yanıtlayan Ağbaba, konuyla ilgili bir projelerinin olduğunu ifade etti. Taşeron çalışmanın CHP'nin tek başına çözebileceği bir sorun olmadığını belirten Ağbaba, bu konuda Meclis'te gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini dile getirdi. Taşeronun kölelik demek olduğunu söyleyen Ağbaba, "Bu sorun çözülmedikçe Soma Madenlerinde olduğu gibi ölümler devam edecektir" dedi.