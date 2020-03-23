Soma Kömür\'ün tüm mallarına tedbir kararı

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği katliamın ardından madencilerden Mustafa Kocabaş'ın ailesi adına tazminat davası açan avukatları, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin mallarına tedbir konulmasını istedi.



Bu talebi değerlendiren Soma 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi, firmanın tüm banka hesaplarına, araçlarına ve gayrimenkullerine tedbir konulmasına karar verdi. Mahkeme kararının bir an önce uygulanması için de, Türkiye Kömür İşletmeleri, tüm bankaların genel müdürlüklerine ve tapu müdürlüklerine yazı yazdı.



Geçen 13 Mayıs'ta Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'ye ait maden ocağında çıkan yangın sonrasında, 301 çalışan hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan adli soruşturmada ise, aralarında şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru ve İşletme müdürü Akın Çelik'in de bulunduğu 8 kişi de tutuklandı.



AİLE TAZMİNAT DAVASI AÇTI



Faciada hayatını kaybeden işçilerden Mustafa Kocabaş'ın, anne ve babası adına avukat Hakan Kahraman, Soma Adliyesi'ne başvurarak tazminat davası açtı. Avukat Kahraman, açtığı bu tazminat davası için de Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin mallarına tedbir konulmasını istedi. Aile adına yapılan bu başvuruyu inceleyen Soma 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi, ilk olarak şirketin bankalardaki hesapları ve elinde bulunan gayrimenkuller hakkında ilgili müdürlüklerden bilgi aldı.



Mahkeme kendisine gelen mallarla ilgili belgeleri de inceledikten sonra şirket için şok bir karar verdi. Mahkeme, şirketin Türkiye Kömür İşletmeleri'ndeki tüm hakedişlerine ve alacaklarına, firmaya ait araçlarına ve yine gayrimenkullerine tedbir konulması kararı verdi. Bu kararın hemen uygulamaya konulması için de, mahkeme, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na, Türkiye Kömür İşletmeleri'ne, tüm bankaların genel müdürlüklerine, emniyet müdürlüklerine ve yine tapu müdürlüklerine yazı yazdı.



DİĞER DAVALAR İÇİN DE EMSAL OLDU



Mahkemenin bu tedbir kararı, aynı kazada hayatını kaybeden 301 işçi adına açılacak olan tedbir kararları için de emsal niteliğini taşımış oldu. Mahkemenin kararıyla, şirket, bankalardan hiçbir para akışında bulunamayacağı gibi elindeki araçlar ile gayrimenkullerini de başka kişilere, mahkemeler sonuçlanıncaya kadar devredemeyecek. (DHA)

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