Çocuk felci salgın hale mi geldi?

CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin, Türkiye’de son iki yılda çocuk felci vakalarında yaşanan artışı Meclis gündemine taşıdı. Çetin, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun yanıtlaması talebiyle Meclis Başkanlığına soru önergesi verdi. Hastalığın Suriyeli göçmenlerin sınır geçişinde hiçbir sağlık önlemi alınmaması nedeniyle arttığı iddialarını dile getiren Çetin, “Özellikle Suriyeli göçmenlerin yerleşik olduğu şehirlerde çocuk felci aşılama seferberliği ilan edilip edilmediği, sokaktaki çocukların bile yakalanarak aşılı olup olunmadığına bakılmaksızın aşılanması talimatı verildiği iddiaları doğru mudur” sorusuna yanıt istedi. Çetin, 15 yıldır görülmeyen fakat son iki yılda hızla artan çocuk felci hastalığa ilişkin 2013 ve 2014 yılı verilerinin açıklanmasını talep etti. “Suriyeli göçmenlerin ülkemize gelişiyle birlikte ülkemizde görülen çocuk felci vaka sayısının trajik boyutlara ulaştığı, salgın haline geldiği iddiaları doğru mudur?” diye soran Çetin, aşılama kampanyasında görev alma karşılığında hekimlere nöbet muafiyeti getirildiği iddiaları hakkında da bilgi istedi. (Ankara/EVRENSEL)



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