Tanrıkulu: Barış olacaksa karakola ihtiyaç yok

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde meydana gelen ve 2 kişinin ölümüne neden olan olayları yerinde inceleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, ateşli silah kullanıldığını belirterek “Hatta bir sivilin düştüğü görüldükten sonra ateşe devam edilmiş, ikinci bir ölümün ve ağır yaralı bir yurttaşımızın oluşmasına sebebiyet verilmiş” dedi.

ÖNGÖRÜLMESİNE RAĞMEN ÖNLENMEDİ



Lice’de incelemelerde bulunan ve hem olay yeri, hem de cenaze ile taziyelere katılarak hastanelerdeki yaralıları ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ve CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, gözlemlerini anlattı. Tanrıkulu, Lice’de 15 gündür devam eden bir gerginlik olduğunu, bunun bütün Türkiye tarafından görüldüğünü, maalesef bu gerginliğin bu sonuca ulaşabileceği görülmesine rağmen önlenmediğinin anlaşıldığını söyledi. Ateşli silah kullanılmasaydı iki yurttaşın ölmeyeceğini söyleyen Tanrıkulu, “Ateşli silah kullanılmış, hatta bir sivilin düştüğü görüldükten sonra ateşe devam edilmiş, ikinci bir ölümün ve ağır yaralı bir yurttaşımızın oluşmasına sebebiyet verilmiş” dedi.

Binlerce insanın karakollar sayesinde mağdur edildiğini hatırlatan Tanrıkulu şu ifadeleri kullandı: “Dolayısıyla eğer barış süreci varsa, çözüm olacaksa bu karakolların yeniden tahkim edilmesine ve yeni yeni büyük karakolların yapılmasına ihtiyaç yok diyorlar. Ben hükümetin bu süreci iyi yönettiğini düşünmüyorum. Yönetseydi karakolların niçin yapıldığını, yeniden bir savaş için değil, gerçekten güvenlik için yapıldığını, asayiş için yapıldığını ve insanların daha güvenlikli yaşaması için yapıldığını izah edebilirlerdi.”

Onlarca insanla görüştüklerini söyleyen Tanrıkulu, “Bizimle konuşan hiç kimse yeniden bir ölüm ve çatışma istemiyor ve bu sorunun çözülmesini istiyorlar” dedi. Çözüm olabilecek unsurların devreye girmesi gerektiğini belirten Tanrıkulu, “Maalesef öyle bir şey yok Hükümette” diye konuştu. Bu olayın çözüm sürecini etkilemeyeceğini düşündüğünü söyleyen Tanrıkulu şunlara dikkat çekti: “Yeniden bir çatışmanın fitilini ateşlemeyeceğini düşünüyorum. Ateşlememesi lazım. Bunları önlemek de bizlerin görevi, siyasetçilerin görevi. En başta hükümetin görevi. Ama Başbakan ağzından bugüne kadar tek bir kelime yatıştırıcı, ondan sonra yol alıcı bir söz de çıkmadı.”

‘KOMUTANLARIMIZ BİLGİ VERİR’



CHP’li Tanrıkulu, hastanede yaralı astsubayı da ziyaret ettiklerini ifade ederek, “Askerler, kendilerine ateş açıldığı konusunda bize bilgi vermediler. Zaten ‘Komutanlarımız size bilgi verirler’ dediler” diye aktardı.

‘ÖLÜM İLE YAŞAM...’



Lice’de yaşanan olaydan 2 gün önce yine ilçeye giderek hem askerler hem de protestocularla görüşen ve yaşanan olaydan sonra yine ilçeye gelip incelemelerde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur ise, “Bir gerginlik var. Böyle bir şeyin olabileceği için özellikle biz Lice’ye gittik. Lice Belediye Başkanı ve vatandaşlar böyle bir şeyin olacağından korkuyorlardı” dedi. “Liceli ölüm ile yaşam arasında gidip gelmek istemiyor” diyen Onur, Licelilerin ‘90’lı yıllara dönmek istemediğini söyledi. Bu çatışmanın geleceğinin göründüğünü belirten Onur, “Ama bu kadar çabuk geleceğini düşünmemiştik” ifadelerini kullandı.

Lice’ye 4 gün önceki gelişinde küçük çatışmalar, askerin toplumsal olaylar dediği, müdahale dediği eylemler olduğunu ve yaralanmalar olduğunu söyleyen Onur, “İnsanları ölüme getiren bu sebep araştırılmalı” dedi. (HABER MERKEZİ)