Brezilya\'da metro grevi baskılara rağmen sürüyor

12 Haziran’da başlacak Dünya Kupası’nın ev sahibi Brezilya Kupa karşıtı protestolar ve metro çalışanlarının greviyle sarsılıyor. Hükümet grevi sona erdirmek için polisi ve mahkemeleri kullanıyor ancak işçiler grevi sürdürme kararı aldı.

Ülkenin en büyük şehri Sao Paulo’da 3 bin metro çalışanı ücretlerine zam talebiyle geçtiğimiz hafta süresiz greve çıkmıştı.

Grev 12 haziranda başlayacak Dünya Kupası nedeniyle Brezilya hükümetini tedirgin ediyor., Hükümet, çalışanların taleplerini karşılamak yerine grevi saldırılarla bitirmeye çalışıyor.

Önceki gün gece yarısı Ana Rosa istasyonunda polis metroya girerek burada nöbet tutan grevci işçileri dışarı çıkarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı.

Polisin gaz bombalarıyla ve plastik mermilerle işçilere saldırdığı öğrenildi. Saldırının bir bölümü kameralara da yansıdı.



Öte yandan adalet de işçilerden değil Dünya Kupası’ndan yana tavır aldı. Sao Paulo Bölge İş Mahkemesi grevin sona erdirilmesine karar verdi. Mahkeme grevi haksız bularak işçilere grevin her günü için 400 bin real yani yaklaşık 178 dolar para cezası verdi. Cezayı Metro İşçileri Sendikası ödeyecek.



Ancak mahkeme kararı işçileri durduramadı. Pazar günü geniş bir forum toplayan metro çalışanları greve devam kararı aldı. (DIŞ HABERLER)