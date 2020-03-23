Lice için fakülte işgal eden 18 öğrenci gözaltında

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) sabah saatlerinde İletişim Fakültesi’nin işgali ile hareketlendi. Sabah 09.00 sıralarında İletişim Fakültesi’ni Lice’de yaşanan katliamı duyurmak için işgal etmek isteyen üniversite öğrencileri özel güvenlik ve çevik kuvvet polisinin şiddetine maruz kaldı. Fakülte içerisine girerek 18 üniversite öğrencisini gözaltına alan polis, Berzan Toprak isimli öğrencinin kolunu kırdı.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLANAMAZ



Polisin şiddeti üniversitede tepki çekti. Eğitim-Sen’li akademisyenler ve öğrenciler, Tıp Fakültesi önünde işten atılan Dev Sağlık-İş üyesi 5 işçiyi ziyaretleri sonrası İletişim Fakültesi önüne yürüyerek yaşananları protesto etti. Üniversite girişinde kısa süreli arbede sonrası güvenlik ve çevik kuvvet barikatını aşarak İletişim Fakültesi önüne gelinerek burada basın açıklaması yapıldı. İlk olarak Eğitim-Sen Kocaeli Üniversitesi Temsilciliği adına Ömer Furkan Özdemir üniversitede yaşanan polis şiddetini kınayarak “Üniversitede akademik ve bilimsel çalışmanın temeli olan ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına yol açan bu tarz girişimlerin son bulmasını talep ediyor, gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakılmasını istiyoruz” dedi.



Öğrenciler ise Lice’yi görmezden gelen medyayı eleştirerek yaptıkları işgal eylemiyle biraz da olsa medyada ses getirmek istediklerini, eylemi bu yüzden yaptıklarını dile getirdi. Gözaltına alınan 18 öğrenci Seka Devlet Hastanesi’nde bekletilirken üniversitede bekleyiş sürüyor. (Kocaeli/EVRENSEL)

