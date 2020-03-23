Lice\'de patlama: 1 ölü, 4 yaralı

Lice'ye bağlı Zirax (Kıralan) köyündeki bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlamada 1 kadın ölürken, 4 yurttaş ise yaralandı.



Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Zirax (Kıralan) köyündeki bir evde gece 02.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada Ayhan Nazlıer adlı bir kadın yaşamını yitirirken, Ferhat Önkol, Serdar Demirok, Veysi Bilgin ve Mehmet Demirok isimli yurttaşlar ise çeşitli yerlerinden yaralandı.



Yaralılar, patlamadan sonra ambulans helikopter ile Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilirken, 2 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Nazlier'in cenazesi ise hastane morguna kaldırıldığı belirtildi.



Tüpgazdan kaynaklandığı ileri sürülen patlamanın nedeni araştırılıyor. (Diyarbakır/DİHA)

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