09 Haziran 2014 08:08
Dersim'de 3 gözaltı
Dersim'deki Lice protestosuna polis müdahalesiyle başlayan çatışmaların ardından 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Dersim'deki Lice protestosuna polis müdahalesiyle başlayan çatışmaların ardından 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Dersim'de Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) üyesi bir grup, Gazik Mahallesi'nde bir araya gelerek Lice'de 2 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı protesto etmek istedi. Yolun trafiğe kapatılmasının ardından gençlere polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale ederken, gençlerde taş, molotofkokteyli ve ses bombalarıyla karşılık verdi. Olayların yaşandığı sırada polisin yoğun gaz bombası kullanması dikkat çekti. Uzun süren çatışmaların ardından mahallenin birçok noktası polisler tarafından abluka altına alınırken, çatışmaların ardından 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. (Dersim/DİHA)
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