Okmeydanı güne operasyonla uyandı

İstanbul'da sabah saatlerinde çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve özel harekat polisi Okmeydanı'nı abluka altına aldı.

Beyoğlu Okmeydanı ara sokaklarına saat 05.30 sıralarında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Çevik Kuvvet ekipleri ve Özel Harekat Timleri konuşlandırıldı. Okmeydanı'nı abluka altına alan polis ekiplerine, 'akrep' diye tabir edilen zırhlı araçlar ve TOMA’lar eşlik etti. Okmeydanı Cemevi önünde de polis Özel Harekat Timleri’nin önlem alması dikkat çekti.

Akrep diye tabir edilen zırhlı araçlar eşliğinde mahalleye giren polislerin bazı adreslerde operasyon yaptığı öğrenildi. Yapılan operasyon ile ilgili bilgi verilmezken gözaltı olmadığı belirtildi. Yaklaşık 2,5 saat mahallede kalan polis ekipleri 08.00 gibi ayrıldı. (İstanbul/DHA)