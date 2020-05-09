Annesi, Ayşe Karaman'ın mezarını ziyaret etti: Hukuk savaşında pesetmeyeceğim

Ankara’da geçen yıl erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür T.'nin (46) evinde ölü bulunan anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın (25) annesi Feride Karaman, Anneler Günü nedeniyle kızının mezarını ziyaret etti. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle dün kızının mezarına çiçek bırakan Feride Karaman, ilk kez Anneler Günü'nü kızından ayrı kutladığını anlattı:

“Ona söz verdim 'sen gelemezsen ben sana gelirim' diye, mezarına geldim. Geçen yıl Anneler Günü'nde bana sürpriz yapmıştı. Üsküdar’da psikoloji okuyordu. Öğleye kadar beni aramadı, sonra aradı dedi ki 'Anneciğim gelmek isterdim. İlk defa senden ayrı Anneler Günü kutluyorum.' Ben de çok üzülmüştüm. Saat 16.00 gibi gelmiş, ben dışarıdaydım. Eve gelince kapıyı açar açmaz boynuma sarıldı. O güzelim saçlarına dokunmaya kıyamazdım. Bu sene hayatımda ilk defa kızım yanımda olmadan Anneler Günü kutlayacağım. Nasıl kıydılar kızıma? Bir annenin ciğerini yaktılar” diye konuştu.

“HUKUK SAVAŞINDA PES ETMEYECEĞİM”

Sanık Özgür T.'nin tahliyesinin kendisini kahrettiğini ve ikinci kez kızını kaybettiğini düşündüğünü söyleyen Anne Feride Karaman, “Adli tıp raporuna göre suçlu; ama ona rağmen hâkim tahliye kararı verdi. Böyle bir kararı hiç kimse beklemiyordu. Çok acı çekiyorum, bunun tarifi yok. Beni böyle kızımın mezarı başında görmekten mutlu mu bana bunu yaşatan? Hayatının baharında olan çocuğumu öldürdü. Benim çocuğumu kıskançlık sebebiyle öldürdü. Ben bunun hukuk savaşını vereceğim, asla pes etmeyeceğim. Bakın bu mezarlıkta hep anneler yatıyor; ama yanlarında benim gencecik yavrum yatıyor” dedi.

NE OLMUŞTU?

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, geçen yıl 29 Temmuz sabahı, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın evinde ölü bulundu. Yapılan incelemede genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve 'propofol' etken maddeli anestezi ilaçları bulundu. Soruşturma sonunda tutuklanan Özgür T. hakkında Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak öldürmek' suçundan dava açıldı. Davanın geçen hafta görülen 5'nci celsesinde tutuklu sanık Özgür T., delilleri karartma ihtimali olmadığı gerekçesiyle tahliye edildi. Ayşe Karaman'ın annesi Feride Karaman, duruşma çıkışında karara tepki göstermişti. (Ankara/DHA)

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