09 Mayıs 2020 10:59
Can Özalp'te bir kadın evinde silahla başından vurulmuş halde bulundu
Van Özalp’te yaşayan Ceren Atlı isimli bir kadın evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.
Fotoğraf: MA
Van Özalp’in İstasyon Mahallesi’nde yaşayan Ceren Atlı isimli genç kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu.
Van'ın Özalp ilçesi İstasyon Mahallesi’nde yaşayan Ceren Atlı isimli genç kadın, dün akşam saatlerinde kendi evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Atlı'nın cenazesi otopsi için Van’a gönderildi. (Van/MA)
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