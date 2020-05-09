ABD, BM'nin "pandemi ateşkesi" tasarısını engelledi

ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) çatışmaların sürdüğü çeşitli ülkelere koronavirüsle daha iyi mücadele edebilmeleri için ateşkes çağrısı yapan bir tasarıyı engellediği belirtildi.

ABD, diğer 14 BMGK üyesine, "mevcut taslağı destekleyemeyeceğini" bildirdi. ABD'nin kararının diğer üyeleri çok şaşırttığı belirtildi.

T24'ün aktardığına göreİ; AFP'ye ABD'nin aldığı kararla ilgili bir açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Çin'in tekrar tekrar Konsey'in tasarıyı geliştirmesini sağlayacak tavizler vermekten kaçındığını" söyledi.

Fransız ajansa konuşan diğer ülkelerin diplomatları da ABD'nin tasarının geçmesini engellemesinin asıl nedeninin metinde Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) pozitif bir yönde tasvir edilmesi olduğunu iddia etti.

Geçen ay, ABD Başkanı Donald Trump ve diğer hükûmet yetkilileri DSÖ'yü "Çin'i kollamakla" suçlamıştı. Vaşington, kuruma fon sağlamayı bıraktı.

Mart ayından bu yana yoğun tartışmalara sebep olan taslağın mevut halinde pandemi ile daha iyi mücadele için çatışma bölgelerinde tarafların ateşkeş ilan etmesi talep ediliyordu. Metinde ayrıca ülkeler arası iş birliği üzerinde çalışılması ve ihtiyacı olan ülkelere yardım yapılması için çağrıda bulunuluyordu. (DIŞ HABERLER)