09 Mayıs 2020 09:02

Venezuela'da darbe hazırlığı suçlamasıyla bir "paralı asker" daha yakalandı

Venezuela’da ABD’nin planladığı darbe girişiminde görev aldığı iddia edilen bir “paralı asker” daha yakalandı.

Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

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    Venezuela'da silahlı eylem ve darbe yapmak amacıyla ülkeye geldiği düşünülen ve "paralı asker" olarak nitelenen bir kişi daha yakalandı.

    Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlere (FANB) bağlı Stratejik Savunma Bölgesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Venezuela'nın kuzeyinde bulunan La Guaira eyaletina bağlı Carayaca bölgesinde, ülkede darbe girişiminde bulunmak üzere geldiği düşünülenlerden bir kişinin daha yakalandığı duyuruldu.

    Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez de bu kişinin yakalanması dolayısıyla silahlı kuvvetleri ve bölge halkını tebrik etti.

    Venezuela hükümetinin "paralı asker" olarak nitelediği ve darbe planlamak suçlamasıyla yakaladığı kişi sayısı 26'ya yükseldi.

    GUAİDO: YABANCI PARALI ASKERLERE İHTİYACIMIZ YOK

    Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif milletvekili Juan Guaido, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkede planlanan darbe girişimiyle alakası olmadığını yineledi.

    ABD: BİZ YAPSAK EFEKTİF OLURDU

    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konsey bir kez daha açıklama yaparak darbe planı ile bir bağlantısı olmadığını savundu. Konsey, ABD'nin böyle bir girişimde bulunması durumunda bunun, "açık, direkt ve efektif" olacağını belirtti.

    NE OLMUŞTU?

    Venezuela'da 3 Mayıs'ta güvenlik güçleri, ülkeye deniz yoluyla girmeye çalışanlara karşı operasyon başlatmıştı.

    Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yakalanan kişilerin ABD ve Kolombiya hükümetlerince desteklendiğini, Guaido ile ilişkisi olduğunu savunmuş ve yaptığı basın toplantısında, yakalanan kişilerin operasyon planını düzenlemekle itham ettiği ABD merkezli güvenlik şirketi Silvercorp'un CEO'su Jordan Goudreau ile Guaido'nun imzaladığını belirttiği anlaşmayı göstermişti.

    Yakalananlar arasındaki 2 ABD'li eski asker de sorgu sırasında aynı belgeyi göstermiş, Kolombiya'da bazı birlikleri eğitip Venezuela'da darbe girişimini desteklemek için geldiklerini söylemişti.

    Guaido’nun danışmanı Juan Jose Rendon, Goudreau ile Guaido’nun imzasının olduğu belgeyi imzaladıklarını fakat bunun bir ön anlaşma olduğunu iddia etmişti.

    Çok sayıda askeri teçhizat ve ağır silahın ele geçirildiği operasyonlarda Venezuela'da Ocak 2018'de Guaido öncülüğündeki askeri kalkışmada yer alan ve sonradan kaçan eski Bolivarcı Ulusal Muhafız Birliği mensubu Antonio Sequea da yakalanmıştı.

    Maduro, ülkesine yönelik darbe planlarının, mart ayında, Kolombiya'dan Venezuela'ya silahlı eylem yapılması için silah gönderdiğini açıklayan eski Tümgeneral Cliver Alcala ile başladığını söylemişti.

    ABD ve Kolombiya'nın, ülkesinde yapılmak istenen silahlı eylemleri desteklediğini savunan Maduro'nun, son saldırı girişimlerinin başlangıcı olarak nitelediği eski Tümgeneral Alcala ise mart ayının sonlarında Kolombiya'da katıldığı bir radyo programında silahlı eylem yapılması amacıyla Guaido ile anlaşarak ülkeye silah gönderdiğini duyurmuştu. (AA)

    Venezuela’da neler oluyor?

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