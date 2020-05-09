Kocaeli'de fabrika yangını: Perde fabrikasının çatısı yandı

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Pınar Öğünç: Salgının herkesi eşitlediği halüsinasyonu usandırdı

Pandeminin kapitalizmin gerçek yüzü olduğunu söyleyen Pınar Öğünç “Aynı kalmak mümkün değil, değişeceğiz ama bunun ne yöne doğru olduğunu zaman değil, insanlığın talepleri gösterecek.” dedi.