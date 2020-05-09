Nadira Kadirova'nın şüpheli ölümüne dair yürütülen soruşturma sonlandı

AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın Ankara’daki evinde hayatını kaybeden ve ölümü kayıtlara "intihar" olarak geçen Özbekistanlı Nadira Kadirova’nın ölümüne ilişkin soruşturmada, takipsizlik kararına yapılan itiraz da reddedildi ve böylelikle dosya kapatılmış oldu.

AKP’li Şirin Ünal’ın Ankara’daki evinde 23 Eylül 2019 tarihinde yaşamını yitiren Nadira Kadirova'nın ölümüne dair Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada daha önce takipsizlik kararı verilmişti. Başsavcılığın takipsizlik kararına "delillerin özensiz ve dikkatsizce toplandığı" gerekçesiyle itiraz edilmişti. Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği ise dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda itirazın reddine karar verdiğini açıkladı. Böylece takipsizlik kararı kesinleşmiş oldu. Mahkemenin ret gerekçesinde, “takipsizlik kararının usul ve yasaya uygun olduğu, ileri sürülen itirazların ise yerinde olmadığı” ifadeleri yer aldı.

BAŞSAVCILIK ‘İNTİHAR’ DEMİŞTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen takipsizlik kararında, “Kadirova'nın, Şirin Ünal'a ait silahı ve bir adet mermiyi dolap içerisinden alarak sakladığı, olay günü odasının kapısını kilitleyerek söz konusu silahı kalp üzerine dayayıp bir el atış yapmak suretiyle intihar ettiği, Kadirova'yı intihara azmettiren, teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren ve intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi ya da kişilerin bulunmadığı ” ifadeleri yer almıştı.

Nadira Kadirova’nın olay öncesinde intihara karar verdiği belirtilerek Kadirova’ya yönelik cinsel saldırı izi ve emaresine rastlanılmadığı yer almıştı.

AV. İLYAS DOĞAN'DAN KARARA TEPKİ

Avukat Prof. Dr. İlyas Doğan, Nadira Kadirova'nın ölümüne dair dosyasın kapatılmasına tepki gösterdi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımla karara tepkisini ifade eden Doğan "Nadira Kadirova cinayetine ilişkin itirazımız Ankara Sulh C. Hakimliğince 11 (onbir) kelimeden ibaret bir kararla reddedilmiştir. Kararın tebellüğünden itibaren bütün yasal başvurular yapılacaktır. Masum bir insanın hayattan koparılışı burada kapanmayacaktır. Saygıyla duyurulur" dedi.

Nadira Kadirova cinayetine ilişkin itirazımız Ankara Sulh C. Hakimliğince 11 (onbir) kelimeden ibaret bir kararla reddedilmiştir. Kararın tebellüğünden itibaren bütün yasal başvurular yapılacaktır. Masum bir insanın hayattan koparılışı burada kapanmayacaktır. Saygıyla duyurulur — Prof. Dr. İlyas Doğan (@profilyasdogan) May 8, 2020

(HABER MERKEZİ)

Nadira Kadirova’nın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı verildi