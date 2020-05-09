Yönetmen Kazım Öz, belgesel çalışması Çinara Sipî'yi ücretsiz erişime açtı
Yönetmen Kazım Öz, dördüncü belgesel çalışması olan Çinara Sipî’yi 9 ve 10 Mayıs günleri boyunca sonu sürecek sokağa çıkma kısıtlaması boyunca Vimeo üzerinden erişime açtı.
Çinara Sipî adlı belgeselin afişi
Yönetmen Kazım Öz, 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri sürecek sokağa çıkma kısıtlaması boyunca dördüncü belgesel çalışması olan Çinara Sipî’yi ücretsiz erişime açtı. Belgesel, Vimeo üzerinden ‘’corona’’ şifresiyle beraber izlenebilir.
Kazım Öz, belgesele erişim için yol gösterici adımları Instagram hesabından paylaştı.
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Çinara Sipî, https://vimeo.com/r/2GMn/N1B4RnFuN0 linki üzerinden "corona" şifresi ile izlenebilir. (KÜLTÜR SERVİSİ)
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