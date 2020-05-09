Norveç’te camiye ırkçı saldırı davası başladı

Mahmut ALGÜNERHAN

Oslo

Norveç’in başkenti Oslo’ya komşu olan Bærum belediyesinde geçtiğimiz yıl 10 Ağustos’ta Çinli üvey kız kardeşini 4 kurşunla öldüren ve daha sonra Al Nur adlı bir camiye silahlı saldırıda bulunan 22 yaşındaki Philip Manshaus’un davası 7 Mayıs Perşembe günü Asker ve Bærum Adliyesinde başladı. Dava 14 gün sürecek.

Daha önce duruşmalara Nazi selamı vererek giden Manshaus, bu defa kıravatlı siyah takım elbise ile ve Nazi selamını yapmadan girdi.

PİŞMAN OLMADIĞINI AÇIKLADI

Manshaus, duruşmada, üvey kız kardeşini “beş saniye içinde, otomotik tüfekle ve üç kurşun kafasına, bir kurşun da göğsüne sıkarak öldürdüğünü” itiraf etti. Manshaus, pişman olmadığını ve cezayi suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Irkçı Manshaus bunun gerekli olduğu ve Avrupa halkı için yaptığını ileri sürdü. Mahkemede savcının “Üvey kız kardeşini öldürmenin asıl nedeni neydi?” sorusuna ise, “Beyazların topraklarını geri almasının zorunlu olduğunu düşünüyorum. Hayatta kalmaları için gerekli olduğunu düşünüyorum” cevabını verdi.

Manshaus’un iki yaşında iken Çin’den evlatlık olarak getirilen 17 yaşlarındaki üvey kız kardeşi Johanne Zhangjia Ihle-Hansen, cami saldırısı sonrası yapılan polis baskınında, yatağında silahla öldürülmüş olarak bulmuştu.

Manshaus, cami saldırısı için de “Bu insanlar ülkemi işgal edenleri temsil ediyorlar” dedi.

IRKÇILIĞINI HİÇ GİZLEMEDİ

Manshaus, camiye saldırı yapmadan yaklaşık beş dakika önce “Endchan” adlı internet formunda bir paylaşımda bulunmuş, Yeni Zelanda’daki saldırıda 51 kişiyi öldüren Brenton Tarrant’nun “Bu böyle devam etmez. Bu konuştuğumuz ırk savaşı için bir şeyler yapılmalı. Bu yazdıklarımızı hayata geçirmeliyiz. Yazdıklarımı okursan bunun için seni seçmişim” dediğini yazarak Tarrant’ın kendisini seçtiğini ileri sürmüştü.

Manshaus, 4 Kasım’da görülen ilk açık duruşmadaki ifadesinde de çok sayıda ırkçı, aşırı sağcı ve Yahudi aleyhtarı ifadelerde bulunmuş ve ırklar arasında şiddetli bir çatışmayı istediğini söylemişti.

Manshaus’un yargılandığı davada 21 yıl hapis cezası alması mümkün. Bu ceza Norveç’te verilebilen en yüksek hapis cezası.

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