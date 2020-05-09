09 Mayıs 2020 00:39

Norveç’te camiye ırkçı saldırı davası başladı

"Al Nur" adlı bir camiye silahlı saldırıda bulunan ve üvey kızkardeşini de öldüren Philip Manshaus’un davası 7 Mayıs’ta başladı. Dava 14 gün sürecek.

Norveç'te bir caminin önünde toplanan Hıristiyanlar

Norveç'teki cami saldırısının ardından cami önünde yapılan eylem | Fotoğraf: DHA

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    Mahmut ALGÜNERHAN
    Oslo

    Norveç’in başkenti Oslo’ya komşu olan Bærum belediyesinde geçtiğimiz yıl 10 Ağustos’ta Çinli üvey kız kardeşini 4 kurşunla öldüren ve daha sonra Al Nur adlı bir camiye silahlı saldırıda bulunan 22 yaşındaki Philip Manshaus’un davası 7 Mayıs Perşembe günü Asker ve Bærum Adliyesinde başladı. Dava 14 gün sürecek.

    Daha önce duruşmalara Nazi selamı vererek giden Manshaus, bu defa kıravatlı siyah takım elbise ile ve Nazi selamını yapmadan girdi.  

    PİŞMAN OLMADIĞINI AÇIKLADI

    Manshaus, duruşmada, üvey kız kardeşini “beş saniye içinde, otomotik tüfekle ve üç kurşun kafasına, bir kurşun da göğsüne sıkarak öldürdüğünü” itiraf etti. Manshaus, pişman olmadığını ve cezayi suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

    Irkçı Manshaus bunun gerekli olduğu ve Avrupa halkı için yaptığını ileri sürdü. Mahkemede  savcının “Üvey kız kardeşini öldürmenin asıl nedeni neydi?” sorusuna ise, “Beyazların topraklarını geri almasının zorunlu olduğunu düşünüyorum. Hayatta kalmaları için gerekli olduğunu düşünüyorum” cevabını verdi.

    Manshaus’un iki yaşında iken Çin’den evlatlık olarak getirilen 17 yaşlarındaki  üvey kız kardeşi Johanne Zhangjia Ihle-Hansen, cami saldırısı sonrası yapılan polis baskınında, yatağında silahla öldürülmüş olarak bulmuştu.

    Manshaus, cami saldırısı için de “Bu insanlar ülkemi işgal edenleri temsil ediyorlar” dedi.

    IRKÇILIĞINI HİÇ GİZLEMEDİ

    Manshaus, camiye saldırı yapmadan yaklaşık beş dakika önce “Endchan” adlı internet formunda bir paylaşımda bulunmuş, Yeni Zelanda’daki saldırıda 51 kişiyi öldüren Brenton Tarrant’nun “Bu böyle devam etmez. Bu konuştuğumuz ırk savaşı için bir şeyler yapılmalı. Bu yazdıklarımızı hayata geçirmeliyiz. Yazdıklarımı okursan bunun için seni seçmişim” dediğini yazarak Tarrant’ın kendisini seçtiğini ileri sürmüştü.

    Manshaus, 4 Kasım’da görülen ilk açık duruşmadaki ifadesinde de çok sayıda ırkçı, aşırı sağcı ve Yahudi aleyhtarı ifadelerde bulunmuş ve ırklar arasında şiddetli bir çatışmayı istediğini  söylemişti.

    Manshaus’un yargılandığı davada 21 yıl hapis cezası alması mümkün. Bu ceza Norveç’te verilebilen en yüksek hapis cezası.

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