Norveç'te hükümet 15 Haziran'a kadar ülkeyi "açmak" istiyor

Mahmut ALGÜNERHAN

Oslo

Norveç’te üç hafta önce kreşler, geçen hafta ise ilkokul 1 ila 4. sınıfların yanı sıra kuaförler, fizyoterapist klinikleri, masaj salonları, psikolog muayenehaneleri gibi yerler yeniden açıldı. Önümüzdeki haftalarda ise daha fazla kapalı mekanın açılması planlanıyor.

Kovid-19 hastalarının 8 bin 15, ölenlerin sayısının ise 217 olduğu 7 Mayıs’ta hükümetin yaptığı basın açıklamasında, 15 Haziran’a kadar hemen hemen tüm yerlerin yeniden açılacağı duyuruldu.

Hükümetin aldığı karara göre Norveç’te 7 Mayıs’tan itibaren uygulanan değişiklikler ise şöyle:

Daha önce 5 kişi olarak belirlenen bir arada olma koşulu, en az bir metre mesafe koşuluyla, 20 kişiye çıkarıldı.

Antrenman ve diğer organize spor aktiviteleri en az bir metre arayla, 20 kişiye kadar yapılabilecek.

Spor salonları açılacak, fakat salonlarında dolap kullanılmayacak.

Resmi yerlerde, katılımcıların birbirinden en az bir metre arayla ve sorumlu bir organizatörün bulunduğu yerlerde 50 katılımcıya kadar etkinlikler yapılabilecek.

Sağlık çalışanları için yurt dışına seyahat yasağı kaldırıldı. Yine de uluslararası seyahat önerilmiyor. Yurt dışında bulunan kişiler geri dönüşte karantinaya alınacak.

Vatandaşlar, seyahat karantinasının yaz boyunca sürebileceğine hazır olmalı.

Karantina yükümlülüğü 10 ila 14 gün arasında değişecek. Enfekte olduğu doğrulanmış bir kişinin ilk semptomlara sahip olmasından 48 saate öncesine kadar yakın temas halinde bulunduğu insanlar da karantinaya alınacak.

Norveç’te 11 Mayıs'tan itibaren ise şu değişiklikler yapılacak:

Bütün ilk ve orta dereceli okullar ile liseler açılacak. Enfeksiyon kontrol kurallarına uyulacak.

Mülteci Tanıtım Yasası’ndaki yetişkin eğitimi ve öğretim programları da açılacak.

Yüksek okullar kısa kurslar hariç öğretim yılı boyunca kapalı tutulacak.

Sürücü okulları açılacak. Birebir irtibat gerektiren diğer işler için geçerli olan enfeksiyon koruma gereksinimlerini karşılanacak.

Bingo salonları ve benzerleri açılacak.

Üniversiteler, yüksek okullar ve meslek okulları uzaktan eğitime devam edecekler.

Futbol gibi fiziksel temas içeren çocuk ve gençlik sporlarına vurgu yapan bir “spor rehberi” yayınlanacak. Böylece, çocukların ve gençlerin sporlarını bugünden daha normal bir şekilde, örneğin karşılıklı maç şeklinde oynayabilmeleri amaçlanacak. Bu güvenli bir şekilde yapılacak.

1 Haziran’dan itibaren yapılacak değişiklikler ise şunlar olacak:

Yemek satışı olmayan servis yerleri, en az bir metrelik mesafe kuralı ile yeniden açılacak. Oturma ve masa servisi yönetmeliklerine uyulacak.

Eğlence parkları açılacak.

Okullarda yüzme faaliyetleri açılacak.

Sağlık Müdürlüğü ve Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü 15 Mayıs’a kadar yeni dinlence seyahat tavsiyeleri hazırlayacak. Tavsiye 1 Haziran'dan itibaren uygulanacak.

15 Haziran’dan itibaren yeniden verilecek izinler:

200 kişiye kadar olan etkinlikler.

Sağlık yetkilileri ile iş birliği içinde enfeksiyon kontrol önlemleri almaları koşuluyla etkilik kazandırma merkezlerinin açılması

Sağlık yetkilileri ile iş birliği içinde enfeksiyon kontrol önlemleri almaları koşuluyla, genel olarak halka açık su parkları ve yüzme havuzlarının açılması.

Kovid-19 yönetmeliği hariç, futbolda seri maçlara 16 Haziran’dan itibaren başlanacak.

Türkiye'de koronavirüs: 3 bin 689 ölüm | Öne çıkan tüm gelişmeler (8 Mayıs)

Norveç koronavirüs salgını: Sağcı hükümet yetkileri tek elde toplamak istiyor

Norveç’te koronavirüs nedeniyle işsizlik artıyor, sendikaların üye sayısı çoğalıyor

Norveç’te koronavirüsten ölenlerin sayısı üçe yükseldi, önlemler artırıldı