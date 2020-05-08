Finlandiya'da yaşlıların ölümünden çalışanlar sorumlu tutuluyor

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Finlandiya’da koronavirüs pandemisi nedeniyle huzuevlerindeki yaşlıların ölümünden özel şirketler değil çalışanlar sorumlu tutuluyor. Yazılı açıklama yapan Doğu Finlandiya Polisi, Attendo adlı özel sağlık kuruluşuna ait Kiuruvesi’daki Hoivakoti Huzurevinde çalışan emekçiler hakkında İş Güvenliği Yasasına muhalefet, hizmette kusur, yalan tanıklık, başkasının ölüm ve yaralanmasına neden olma suçlarından soruşturma başlattığını duyurdu.

Soruşturmanın gidişatına göre suçlamaların daha somut hale getirileceği belirtilen açıklamada, 50 çalışanı kapsayan soruşturmanın sonuçlanmasının aylar alabileceği kaydedildi. Polisin söz konu kişilerin sorumluluk dağılımını ve koronavirüsün yaygınlaşması sırasında bulaşıcı hastalıklar yasasına uyup uymadıklarının araştıracağı belirtildi.

Hoivakoti Huzurevinde kalan yaşlıların çoğunluğu yaşamını yitirmişti. Soruşturmaya konu olan belgelerden bazılarına gizlilik getirildi.

Yazılı bir açıklama yapan Attendo Genel Müdürü Virpi Holmqvist, “Personelimizin arkasında duruyoruz ve soruşturmanın çalışmalarımıza yönelik şüpheleri ortadan kaldırmasını umuyoruz” dedi.

Başkent Helsinki’deki Gärdsbacka Huzurevinde de Kovid-19’a yakalanan yaşlılardan 11 yaşamını yitirmişti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI PEK ÇOK KEZ UYARMIŞTI

Yaşlıların nüfusun dörtte birini oluşturduğu ülkede ölenlerin üçte ikisini huzurevlerinde kalan yaşlılar oluşturuyor. Huzurevleri çalışanları ise pek çok kez kendileri ve yaşlıların güvenliği için gerekli önlemlerin alınmadığı uyarısında bulunmuş, maske ve koruyucu ekipman olmaksızın çalışmak zorunda kaldıklarını açıklamıştı.

Sağlık çalışanlarının uyarılarına kulak tıkayan polis, emekçileri koruyucu ekipman olmadan çalışmaya zorlayan özel şirketler ve işverenler hakkında değil çalışanlar hakkında soruşturma başlattı.

Hükümetin yasakları kademeli olarak kaldırma kararı aldığı Finlandiya’da 7 Mayıs günü itibarıyla Kovid-19’a yakalananların sayısı 5 bin 673’e ulaştı. 255 kişi yaşamını yitirdi. 44 kişi de yoğun bakımda tedavi görüyor.

Türkiye'de koronavirüs: 3 bin 689 ölüm | Öne çıkan tüm gelişmeler (8 Mayıs)

Finlandiya'da koronavirüs önlemi: Helsinki'ye giriş ve çıkışlar kapatıldı

Finlandiya’da koronavirüse karşı ikinci dalga uyarısı

Finlandiya’da polis huzurevlerindeki ölümleri soruşturuyor