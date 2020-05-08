TEİS'ten "Mültecilerin kağıt reçete zorunluluğu kalksın" çağrısı

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye’de sayısı 4 milyona yaklaşan Suriyeli mültecilerin kağıt reçetelerinin karşılanabilmesi için başhekim ve sağlık müdürünün onayını istiyor. Konuyla ilgili konuşan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel (TEİS) Başkanı Ecz. Nurten Saydan, 2019 Kasım ayında geçici koruma kapsamındaki Suriyeli mültecilerin reçetelerinin elektronik olarak düzenlenmesinin zorunlu hale getirildiğini hatırlattı. Saydan, bu uygulama kapsamında Suriyeli mültecilerin kağıt reçetelerinin de karşılanabilmesi için, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından reçetelerde başhekim ve sağlık müdürünün onayının istendiğini söyledi.

Elektronik reçete düzenlenmesi uygulamasını desteklediklerini söyleyen Saydan, “Kağıt reçetelerin onay zorunluluğu ciddi mağduriyetler doğuruyor. Bilindiği üzere, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 1 Kasım 2019 tarihi itibarı ile geçici koruma kapsamındaki Suriyeli kişilerin reçetelerinin elektronik olarak düzenlenmesi zorunlu hale getirildi. Bu uygulama kapsamında kağıt reçetelerin karşılanması için reçetelerde başhekim ve Sağlık müdürünün onayı isteniyor" dedi.

Kağıt reçetelerin onay zorunluluğu; hem hastalar hem de eczacılarımız için ciddi mağduriyetler doğurduğunu dikkat çeken Saydan, "Kâğıt reçetelerin onay işlemleri için hastalar hastane çıkışı bir de Sağlık Müdürlüğüne gitmek zorunda kalıyor. Ayrıca, eczanelerimizce karşılanıp onay eksiği olan reçeteler iade edilmeyip kesintiler uygulanıyor. Mevcut süreçte Kurum ödemeleri zaten 5-6 ayı buluyor. Üstüne bir de eczacılarımızın büyük özveri göstererek karşıladığı bu reçetelere onay eksikliği sebebiyle kesinti işlemi uygulanması mali olarak eczanelerimizi zor durumda bırakıyor" diye konuştu. Saydan, şunları söyledi:

"TEİS olarak buradan İçişleri Bakanımıza seslenmek istiyoruz; yaşadığımız pandemi süreci itibariyle eczacılarımızın yaşadığı durumu en iyi siz biliyorsunuz. Onay zorunluluğunun oluşturduğu mağduriyetin düzeltilmesi için gerekeni yapmanızı umuyoruz." (İstanbul/EVRENSEL)