08 Mayıs 2020 19:39

Son 24 saatte Koronavirüs sebebiyle 48 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 48 kişi yaşamını yitirdi ve toplam can kaybı 3 bin 689'a çıktı.

Sağlık Bakanlığının 8 Mayıs 2020 Cuma gününe dair koronavirüs verilerini paylaştığı görsel

Sağlık Bakanlığının 8 Mayıs 2020 Cuma gününe dair koronavirüs verilerini paylaştığı görsel

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    Sağlık Bakanlığı, 8 Mayıs 2020 Cuma gününe dair koronavirüs verilerini açıkladı. Bakanlığın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 48 kişi Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 3 bin 689'a yükseldi. Ayrıca 1848 kişiye Kovid-19 teşhisi kondu.

    Bakanlığın verilerine göre son 24 saatte,

    • 48 kişi Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi,
    • 1848 kişiye Kovid-19 tanısı kondu,
    • 33 bin 687 adet Kovid-19 testi uygulandı,
    • 3 bin 412 kişi hastalığı yendi.

    Bu verilere göre şu ana dek Türkiye'de

    • 1 milyon 298 bin 806 Kovid-19 testi uygulandı,
    • 135 bin 569 kişiye Kovid-19 teşhisi kondu,
    • 3 bin 689 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti,
    • 86 bin 396 kişi Kovid-19 hastalığını atlatarak iyileşti.

    Sağlık Bakanlığı verilerine göre ayrıca yoğun bakımda yatan hasta sayısı bugün itibariyle 1219 olurken entübe hasta sayısı 653 olarak açıklandı. (HABER MERKEZİ)

    EMEP yöneticisi ve cam işçisi Mehmet Kürtül, Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi

    EMEP yöneticisi ve cam işçisi Mehmet Kürtül, Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi

    Aylık maske masrafı 300 TL'yi bulacak

    Aylık maske masrafı 300 TL'yi bulacak

    SES: Normalleşme planı halka yönelik sürü bağışıklığı stratejisinin itirafı

    SES: Normalleşme planı halka yönelik sürü bağışıklığı stratejisinin itirafı

    Türkiye'de koronavirüs: 3 bin 689 ölüm | Öne çıkan tüm gelişmeler (8 Mayıs)

    Türkiye'de koronavirüs: 3 bin 689 ölüm | Öne çıkan tüm gelişmeler (8 Mayıs)

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Antep’te koronavirüs vakalarının olduğu fabrikalarda üretim devam ediyor
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘Darbe’ ve ‘erken seçim’ tartışmaları kime hizmet ediyor?

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Suriye'ye yaptırım, Hizbullah'a yasak, İran'a kuşatma!

     Sevda KARACA
    Sevda KARACA

    Diyanet, eşcinsellik, darbe, aile vd...

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    75. yılında 8 Mayıs 1945'e sahip çıkmak

     Murat BİRDAL
    Murat BİRDAL

    Türk Lirasına saldırı

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    ‘Virüs komplosu!’

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    LGS ve YKS: Zaman ve zamanlama maddi nitelikli bir sorundur, rejim sorunudur ve toplum olma sorunudur

     Özcan YAMAN
    Özcan YAMAN

    Korona günlerinden ders çıkarmak…

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Şimdi değilse ne zaman?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Diyarbakır'da eylem yapan Surlular: Sözünüzü tutun, evimizi verin
    Diyarbakır'da eylem yapan Surlular: Sözünüzü tutun, evimizi verin

    Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2015 yılında uygulanan sokağa çıkma yasaklarında çatışmalardan zarar gören ve evleri yıkılan mülk sahipleri evlerini geri istiyor.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 3 bin 689 ölüm | Öne çıkan tüm gelişmeler (8 Mayıs)
    Türkiye'de koronavirüs: 3 bin 689 ölüm | Öne çıkan tüm gelişmeler (8 Mayıs)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

    Son 24 saatte Koronavirüs sebebiyle 48 kişi yaşamını yitirdi
    Son 24 saatte Koronavirüs sebebiyle 48 kişi yaşamını yitirdi

    Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 48 kişi yaşamını yitirdi ve toplam can kaybı 3 bin 689'a çıktı.

    Antep’te koronavirüs vakalarının olduğu fabrikalarda üretim devam ediyor
    Antep’te koronavirüs vakalarının olduğu fabrikalarda üretim devam ediyor

    Antep'de koronavirüs vakası görülen ve üretime devam eden fabrikalardaki işçilerle görüştük: Ölüm tehlikesiyle burun buruna yaşamak istemiyoruz.

    Sağlık çalışanları nöbet ücretlerinin ödenmesini istiyor
    Sağlık çalışanları nöbet ücretlerinin ödenmesini istiyor

    SES İzmir Şube Yöneticisi Hülya Ulaşoğlu ve Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi SES İşyeri Temsilcisi Fatma Aydın ile nöbet ücretlerinin ödenmemesini konuştuk.

    Birleşik Metal-İş Gebze 2 No'lu Şube: Her işçiye ücretsiz Kovid-19 testi yapılmalı
    Birleşik Metal-İş Gebze 2 No'lu Şube: Her işçiye ücretsiz Kovid-19 testi yapılmalı

    Gebze Organize Sanayi Bölgesinde çalışan işçilere Kovid-19 testinin 30 lira karşılığında özel laboratuvarlarda yapılacağı iddiasına DİSK Birleşik Metal-İş Gebze 2 No'lu Şube tepki gösterdi.

    Eczacılık öğrencileri: İleride bu koşullarda çalışmaktan endişeliyiz
    Eczacılık öğrencileri: İleride bu koşullarda çalışmaktan endişeliyiz

    Hacettepe Ünviersitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri, mezun olduklarında bu koşullarda çalışmak zorunda olmanın kendilerini oldukça tedirgin ettiğini anlattı.

    GÜNCELLENDİ
    İbrahim Gökçek için yapılmak istenen töreni polis engelledi
    İbrahim Gökçek için yapılmak istenen töreni polis engelledi

    İbrahim Gökçek’in naaşının Kayseri'ye uğurlanması öncesi Gazi Mahallesi'nde yapılmak istenen tören polis tarafından engellendi. Gözaltına alınanlar serbest bırakıldı.

    Futbol kulübünden mahalle tiyatrosuna İspanya’dan bir yerel dayanışma örneği
    Futbol kulübünden mahalle tiyatrosuna İspanya’dan bir yerel dayanışma örneği
    Yerli Dedektif Ziya Bey’in gizemli hikayesi
    Yerli Dedektif Ziya Bey’in gizemli hikayesi
    Banksy’den ikinci karantina çalışması: Süper kahraman sağlık emekçisi
    Banksy’den ikinci karantina çalışması: Süper kahraman sağlık emekçisi
    Karikatürcüler Derneği: Ey güzel üç’ler! Ardınızdan matem tutmuyoruz…
    Karikatürcüler Derneği: Ey güzel üç’ler! Ardınızdan matem tutmuyoruz…
    Türkiye’de radyo yayıncılığı 93 yaşında
    Türkiye’de radyo yayıncılığı 93 yaşında
    Edirne'de, 1400 yıllık Kakava ateşi koronavirüs nedeniyle sembolik yakıldı
    Edirne'de, 1400 yıllık Kakava ateşi koronavirüs nedeniyle sembolik yakıldı
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Deriteks İzmir Şubesi SF’den atılan kadın işçiler için kampanya başlatacak
    Deriteks İzmir Şubesi SF’den atılan kadın işçiler için kampanya başlatacak

    SF Trade fabrikasında sendikalaştıkları için işten atılan 4 kadın işçi için Deriteks Sendikası İzmir Şube yarın Twitter'da #4kadınişçiyeadalet etiketi ile kampanya başlatacak.

    GÜNCELLENDİ
    Emek Partisi Çiğli örgütü Denizleri andı
    Emek Partisi Çiğli örgütü Denizleri andı

    Emek Partisi Çiğli İlçe Örgütü, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın anmak üzere açıklama yaptı.

    Celal Bayar öğrencileri salgın tehlikesinde sınavlar için Manisa'ya dönmek istemiyor
    Celal Bayar öğrencileri salgın tehlikesinde sınavlar için Manisa'ya dönmek istemiyor

    Salgın döneminde eğitimdeki sıkıntılara Celal Bayar Üniversitesinin 15 Haziran’da yapacağı final sınavlarını duyurmasıyla öğrencilerin kaygıları da eklendi.

    Sağlık çalışanı anne: Haftalardır çocuklarımızdan ayrıyız
    Sağlık çalışanı anne: Haftalardır çocuklarımızdan ayrıyız

    SES İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi İşyeri Temsilcisi Başak Edge Gürkan, sağlık emekçisi kadınların koronavirüs salgınında yaşadıkları sorunları değerlendirdi.

    Bağırsak gazlarının kültür tarihi-3: Selam söyle o yare!..
    Bağırsak gazlarının kültür tarihi-3: Selam söyle o yare!..

    Esas olarak bağırsak gazlarının insan fizyolojisi ile pek ilgisi yok. İlgi, insan ile bağırsak gazlarının oluşumunu sağlayan bağırsak florası arasındaki simbiyotik ilişkide.

    BES İzmir Şube Başkanı Güven: Emekçilerin her alandaki kutlaması yol gösterici oldu
    BES İzmir Şube Başkanı Güven: Emekçilerin her alandaki kutlaması yol gösterici oldu

    "1 Mayıs, tüm emekçilerin ortak umudu olarak, daha büyük meydanları doldurmadan önce bize damlamanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi."