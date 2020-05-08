Son 24 saatte Koronavirüs sebebiyle 48 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığı, 8 Mayıs 2020 Cuma gününe dair koronavirüs verilerini açıkladı. Bakanlığın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 48 kişi Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 3 bin 689'a yükseldi. Ayrıca 1848 kişiye Kovid-19 teşhisi kondu.

Bakanlığın verilerine göre son 24 saatte,

48 kişi Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi,

1848 kişiye Kovid-19 tanısı kondu,

33 bin 687 adet Kovid-19 testi uygulandı,

3 bin 412 kişi hastalığı yendi.

Toplam iyileşen hasta sayısı 85 bini aştı. Son 24 saatteki vaka, vefat, yoğun bakım, entübe hasta sayısında yine düşüş var. Tablo, virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil, ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/6IKy8JoeBm — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 8, 2020

Bu verilere göre şu ana dek Türkiye'de

1 milyon 298 bin 806 Kovid-19 testi uygulandı,

135 bin 569 kişiye Kovid-19 teşhisi kondu,

3 bin 689 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti,

86 bin 396 kişi Kovid-19 hastalığını atlatarak iyileşti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre ayrıca yoğun bakımda yatan hasta sayısı bugün itibariyle 1219 olurken entübe hasta sayısı 653 olarak açıklandı. (HABER MERKEZİ)

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