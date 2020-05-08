Karantina yurtlarında çalışanlara ek ödeme verilmesi talep edildi
Toleyis Genel Yönetim Kurulu, karantina yurtlarında çalışan üyelerine ve taşerondan kadroya geçen işçilere ek ödeme verilmesini talep etti.
Fotoğraf: Olcay Düzgün/DHA
Türkiye Otel Lokanta Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası (Toleyis) Genel Yönetim Kurulu, karantina yurtlarında çalışan üyelerine ve taşerondan kadroya geçen işçilere ek ödeme verilmesini istedi.
Karantina yurtlarında çalışanların insan üstü bir gayret sarf ettiğine dikkat çekilen açıklamada, “Fedakar üyelerimizin ve taşerondan kadroya geçen işçi kardeşlerimizin, hizmetlerinin karşılığı olmasa da ek bir ödemeyle, bayram öncesi ödüllendirilmelerinin takdire şayan olacağını düşünüyoruz” dendi. Açıklamada, ek ödeme talebinin Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne iletildiği bildirildi. (İstanbul/EVRENSEL)
Türkiye'de koronavirüs: 3 bin 641 ölüm | Öne çıkan tüm gelişmeler (8 Mayıs)
Koronavirüs karantinası nedeniyle 28 bin 284 kişi yurtlarda gözlem altında
KYK yurdu çalışanları: Madem karantina var, neden her akşam eve gidiyoruz?