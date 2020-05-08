TGS maddi zorluk yaşayan basın emekçileri için başlattığı kampanyasını sürdürüyor

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Adana Şubesi tarafından başlatılan dayanışma kampanyasının ikinci adımında salgın nedeniyle maddi zorluk yaşayan 100 gazeteciye daha gıda kolileri dağıtıldı. TGS Adana Şube Başkanı Salim Büyükkaya, ilkesel olarak bu organizasyonlar yerine sendika olarak ekmeklerini büyütecek güvenli gelecek mücadelesi verdiklerini ancak içinden geçilen olağan dışı dönemde dayanışmanın önemli olduğuna dikkat çekti. Büyükkaya, “Emeği ve ekmeğimizi büyüterek vereceğimiz güvenli gelecek mücadelesinde buluşmak üzere, sağlıklı günler diliyorum” dedi.

Geçtiğimiz ay başlattıkları kampanyaya bu ay Çukurova Belediyesi’nin destek verdiğini paylaşan Büyükkaya, “İhtiyaç sahiplerini kendi gözlemlerimiz ve hemen hemen bütün basın camiasının yönlendirmesi sonucu ortak akıl ile belirlemeye çalıştık. Aralarında işkolumuzla hiç ilgisi olmasa da kayıtsız kalamadığımız çok mağdur aileler de var. Eksiğimiz kalsa da önceliğimiz her zaman en çok ihtiyaç sahibi olanlardı. Eksikler, emekçilerin kendi arasındaki dayanışma ile azaltılabilir. Önümüzdeki günlerin neler getireceğini bilmiyoruz. Dilerim en kısa zamanda bu sıkıntıyı atlatırız” dedi. (Adana/EVRENSEL)