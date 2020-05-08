Birleşik Metal-İş Gebze 2 No'lu Şube: Her işçiye ücretsiz Kovid-19 testi yapılmalı

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş sendikası Gebze 2 No'lu Şube Başkanı Necmettin Aydın ve iş yeri temsilcileri, işçilere Kovid-19 testinin ücret karşılığı yapılacağı iddialarına tepki gösterdi.

Şube Başkanı Necmettin Aydın, koronavirüs salgınının en başından bu yana işçilerin sağlığı için önlem alınması gerektiğini söylediklerini, ücretli izin taleplerinin patronlar ve hükümet tarafından görmezden gelindiğini ifade etti. Aydın, "normalleşme" süreciyle birlikte Gebze Organize Sanayi Bölgesindeki işçilere 30 lira karşılığında özel laboratuvarlarda Kovid-19 testi uygulanacağı duyumunu aldıklarını ve buna itiraz ettiklerini söyledi. Aydın, "Tüm iş yerlerinde yaygın ve ücretsiz test uygulanmalı, işçilerin sağlığı için tüm önlemler alınmalı" dedi. (Gebze/EVRENSEL)

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