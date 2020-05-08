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    • Sağlık çalışanları nöbet ücretlerinin ödenmesini istiyor

    SES İzmir Şube Yöneticisi Hülya Ulaşoğlu ve Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi SES İşyeri Temsilcisi Fatma Aydın ile nöbet ücretlerinin ödenmemesini konuştuk.

    08 Mayıs 2020 18:54
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    Eda AKTAŞ
    Hilmi MIYNAT
    İzmir

    Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Başkanlığına yazdığı yazıda, idari izinli sayılıp 24 saatlik nöbet tutan sağlık çalışanlarının nöbet ücretlerinin ödenip ödenmemesinin değerlendirilmesini istedi. Kovid-19 kapsamında Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre idari izinli sayılan sağlık çalışanlarının nöbet ücretlerinin ödenmesi ve esnek çalışma düzenine geçilmesi bildirilmişti.

    SES İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Ulaşoğlu ve Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi SES İşyeri Temsilcisi Fatma Aydın ile 24 saatlik nöbet ücretlerinin ödenmemesini konuştuk.

    Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi SES İşyeri Temsilcisi Fatma Aydın, pandemi nedeniyle cumhurbaşkanlığının yayınladığı genelgeyi hatırlatarak, o genelgeye göre hastanedeki işleri yürütüp ekibi de sahanın dışında tutarak gerektiği zaman çağırdıkları bir plan çıkardıklarını anlattı. Aydın, “Bu program yapıldı bizler kliniklerde 5-10 kişilik, ikişer kişilik nöbet ekipleri oluşturduk. Bu ekipler 24 saatlik nöbete girdiler hem gündüz mesaisine girdiler hem de gece nöbeti tuttular. Diğer kalan günlerde de bulaşı engellemek adına evde tuttuk, idari izinli kabul edildi bu genelgeye göre" dedi.

    NÖBET TUTAN HEKİM VE HEMŞİRELER MAĞDUR DURUMDA”

    Genelgenin uygulandıktan sonra hastanelerin sağlık bakanlığı strateji geliştirme başkanlığından 'nöbet paralarının nasıl ödeneceğine' dair görüş istediklerini söyleyen Aydın şöyle devam etti; "İdari izinli sayılıp evinde ve sahanın dışında tutulan insanlar gelip hastanede nöbet tutan kişiler onun parasını alacaklar, sahanın içinde durup 24 saatlik nöbet tutan sağlık çalışanlarının parası kesilecek diye bir açıklama geldi. Bu açıklama üzerine de hastane idareleri tutulan nöbetlerin parasını ödeyemiyor ve bütün nöbet tutan sahada olan çalışan hekim hemşire mağdur durumda."

    Aydın, ilk yayınlanan genelgeye göre nöbet ücretlerin dağıtılırsa kimsenin mağdur olmayacağını ifade ederek, "Strateji geliştirme başkanlığı tarafından yapılan açıklama üzerinden gidilirse sahada çalışan nöbetleri tutan hiçbir hemşire hekim nöbet ücretlerini alamayacak. Bu konuda yetkililere sesleniyoruz bunu çaresini bulsunlar" diye konuştu.

    NE KADAR ÇOK ÇALIŞIYORSANIZ O KADAR ÇOK HAK KAYBINIZ VAR”

    SES İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Ulaşoğlu, sağlık çalışanlarının bu savaşın en önündeki askerler olarak belirtildiğini hatırlatarak şöyle konuştu, "Sağlık çalışanlarına, en önde çalışana çok büyük bir ceza. Tavandan ödemelerde de en öndeki personele para ödemişlerdi. İnanın ne kadar çok çalışıyorsanız o kadar çok hak kaybınız var. Burada da en çok çalışan hekim ve hemşire grubunda ciddi bir hak kaybı var."

    24 saat çalıştırılmanın zorluğuna dikkat çeken Ulaşoğlu, "24 saat çalıştırdınız, biz bunu istemedik aslında. Mikropla ne kadar çok buluşuyorsan o kadar tehlikedesin. Bu 24 saati neden zorunlu tuttular? Çalışan sağlık emekçisinin sağlığına zararlı. Kime sorsanız 24 saatlik çalışmanın ne kadar zor olduğunu anlatır. Personel eksikliğinden dolayı 24 saatlik çalıştırılıyoruz. Buna sendika olarak da karşı çıkmıştık" sözleriyle 24 saatlik çalışmaya tepkilerini dile getirdi.

    GECE NÖBETLERİ İKİ MESAİ SAYILMALI”

    Ulaşoğlu, gece mesaisi ile gündüz mesaisinin aynı şey olmadığının altını çizerek "7 tane 24 saat çalışanlara bu ayki mesainizi tamamladınız diyorlar. 7 tane 24 ile buraya gelip esnek çalışmada şöyle bir şey var; iki gün, üç gün çalışan oldu. Sağlıkçılarda çok hak kaybı oldu. En çok çalışan 7 gün 24 saat çalışanı hesaplayıp 'sizin bu ayki mesainiz 168 saat, 168 saat üzerinden de mesainizi ancak tamamladınız' diyorlar ve nöbet gecelerinin parası ödenmiyor. Bizim talebimiz her şeyden önce gece nöbetlerinin 2 mesai sayılması. Öyle olursa buradaki hak kaybı giderilir” dedi.

    Sağlık alanında çalışanların yüzde 60’nın kadın olduğunu ve bu dönemde çocuklarından ayrı gece gündüz çalıştıklarını anlatan Ulaşoğlu, “Dışarılarda bir sürü alkış aldık ama gelin görün ki en önde çalışan en çok çalışan emekçiler için esneklik söz konusu değil. '168 saat çalıştınız bu kadar' deniyor böyle bir şey kabul edilemez. Nöbetli çalışan personelin hakkının verilmesi lazım. Bakanlık strateji geliştirme başkanından görüş istenmiş onlar da böyle yanıtlamışlar; 'Esnek çalışma var. Buna göre para alamaz sağlıkçılar' diye ama genelgeye aykırı" diye konuştu.

    Aydın, 24 saatlik tutulan nöbetin mesaiye sayılmasına karşı çıkarak, “Aslında pandemi nedeniyle işe gelmediği günler o kişinin zaten cumhurbaşkanının yayınladığı kararname ile öyle. Diğer türlü kişi çağrıldığı sürece gelmek zorunda. Mesai ama 24 saatlik tuttuğu nöbetin 8 saatinde mesai kabul edip 16 saatinden 2 ile çarpıp parasını vermesi gerekirken şimdide tamamını keserek sağlık çalışanının üstüden silindir gibi geçen bir görüş açıkladılar” diyerek tepki gösterdi.

    ALKIŞ DEĞİL HAKKIMIZI İSTİYORUZ”

    Ulaşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü, "Gece mesailerin ikiye sayılmasını istiyoruz. Şu ana kadar da tüm tutulan gece nöbetlerinin üzerinden gündüzlerin de genelgedeki gibi esnek çalışma ile hesaplanırsa hak kaybının olmayacağını düşünüyoruz. Alkış değil hakkımızı istiyoruz"

    Aydın son olarak, 38 yıldır aynı hastane çalıştığını ancak ek ödemelerin sorunlu olduğunu ifade ederek, ek ödemelerin sabit, herkese eşit bir şekilde ve maaşa yansıtılmasını istediklerini söyledi.

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