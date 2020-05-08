Eczacılık öğrencileri: İleride bu koşullarda çalışmaktan endişeliyiz

Ezgi KAYA

Ankara

Maske dağıtımının planlanamaması nedeniyle pandemi sürecinde eczacılar ile halk karşı karşıya getirildi. Geleceğin eczacıları olan Hacettepe Ünviersitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri, ileride bu koşullarda çalışmak zorunda olmanın kendilerini oldukça tedirgin ettiğini anlattı.

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasıyla en çok tartışılan maske dağıtımı oldu. Önce devlet bu konuda elini taşın altına koymadı, sonra da kişiye özel kodlarla maskeler eczaneler tarafından dağıtılmaya başlandı. Ancak kod ulaşmayan birçok kişi maske alamadı. Son olarak da maskelerin en fazla 1 TL fiyatla satılmasına karar verildi. Bu süreçte maske dağıtımının sağlanamaması nedeniyle vatandaş ile eczacılar karşı karşıya getirildi. Bu gelişmeleri geleceği eczacısı üniversite öğrencileriyle konuştuk.

"KİŞİ BAŞINA DEĞİL AİLE BAŞINA 5 MASKE DÜŞTÜ"

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakütesinde 2. Sınıf Öğrencisi olan Beste Bilgin, "’Eczacıların adeta sabrının sınandığı, enerjilerinin sömürüldüğü bir dönemdeyiz. Bir eczacı adayı olarak her gün serbest eczacıların karşı karşıya kaldığı sözlü ve fiziksel şiddetleri hayretler içerisinde okuyorum ve görüyorum. Temel sağlık hizmeti veren bu kurumların çoğu kurum ve halk tarafından değersiz ve işlevsiz bırakılması mesleğimizi hiçe sayan bir durumdur" dedi.

Devlet eliyle ücretsiz olarak eczanelerden alınan/alınmaya çalışılan maskelerin eczacı ve halkı karşı karşıya getirdiğini belirten Bilgin, devlet kararıyla maskelerin yalnızca internet üzerinden yapılan başvuru ile haftada kişi başına ücretsiz 5 tane maske verilmesi duyurulduğunu ama 20 günde aile başına 5 maske düştüğünü söyledi.

Eczanelerden ücretli maske alımı yasaklanırken el altından birbirini tutmayan ve fahiş fiyatlarla satıldığını belirten Bilgin, bu yüzden çoğu kişişinin maskelerini defalarca kullandığını söyledi. Bilgin, Türk Eczacıları Birliğinin bugünlerde "maskelerin yalnızca eczanelerde ve sabit fiyatlarla satılması" talebinin kabul edilmesinin halk ile eczacının karşı karşıya gelmesini önleyeceğini ifade etti.

"BUNUN SORUMLULUĞU ECZACILARDA DEĞİL"

Eczacılık 1. Sınıf Öğrencisi Beyza Yılmaz, birçok kişinin maskelerini temin edemediğini ancak maskelerin dağıtımından sorumluluğun eczacılarda olmadığını söyledi. Bu tablo karşısında gelecekte meslek hayatını düşününce hangi koşullar altında eczacılık yapmak istediğini ise Yılmaz şöyle anlattı:

"Bir eczacı adayı olarak bu durumda mesleğimizi devam ettirmek gün geçtikçe zorlaşıyor. Sağlıkçılara yönelik şiddetin acilen çözülmesi gereken ve yasalarla garanti altına alınması gereken bir sorun olarak görüyorum. İlerde böylesine koşullarda çalışmak zorunda olmak beni oldukça tedirgin ediyor." dedi.

"DEVLET ECZACILARLA İŞBİRLİĞİ YAPMALI"

Eczacılık 2. Sınıf Öğrencisi Elif Yıldırım ise devletin bu dönemde eczacılarla iş birliği halinde olması gerektiğini ve maske dağıtımını bu düzlemde daha iyi planlamasının önemli olduğunu söyledi. Yıldırım, "Önce bir plan öne sürdüler sonra diğeri derken haliyle halkın kafası karışıyor. Bu karışıklıklar giderilmeli. Eczacı odalarının açıklamalarını daha çok haberlerde görsek daha iyi olabilir" dedi.

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