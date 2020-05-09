Salgında taşeron işçilerin omzuna çuvalla yük bindi

Burcu YILDIRIM

Ankara

Ankara’da bir posta dağıtım işçisi salgın koşullarında gördükleri muameleyi ve çalışma koşullarını Evrensel’e anlattı. Salgın koşullarında iş yüklerinin daha da arttığını ve dağıtımda taşımaları gereken iki kilo yükün yirmi kiloya kadar çıktığına dikkat çekerek, “Sabah elimize bir çuval verip gönderiyorlar. Ben bugün postamın bir kısmını tuhafiyeye bir kısmını da markete rica ederek bıraktım ve gün içindeki dağıtımımı bu şekilde yapıyorum” dedi.

PTT işçisi bu zamana kadar televizyon ve gazete dahil olmak üzere birçok yere seslerini duyurmak için mesaj bıraktıklarını ancak Evrensel dışında kimsenin dönmediğini ifade etti. İş kanunu, salgında alınan önlemler, yayımlanan genelgeler, hatta yasaklar bile işçiler söz konusu olduğunda ufuktaki çizgi kadar uzakta kalıyor. Posta dağıtımında çalışan işçiler ise normalde iki kilo yük ile çıktıkları dağıtımlara şimdi çuval ile çıkmak zorunda kalıyor.

‘MASKESİZ ÇALIŞIYORUZ’

Salgın döneminde postaların arttığını, kargoların dağ gibi olduğunu ve diğer çalışanların işlerinin de taşeronlara yüklendiğini ifade eden işçi, yaşadıklarını şöyle paylaştı: “Yasal olarak günde 8 saat çalışıyoruz ama işi, dağıtım ne zaman biterse o zaman bırakıyoruz. Bize, ‘Kesinlikle devir getirmeyin, baş dağıtıcı şirkete söylerim işten attırırım, sürerim’ diyorlar. Bize emir geliyor ve hiçbir güvencemiz yok. Taşeron olarak ne derlerse yapmak hepsini yapmak zorunda kalıyoruz. Maske, sosyal yardım parası, (Bizim dağıtmamız yasak olduğu halde) fatura, internetten yapılan alışverişler hepsi bizim omzumuzda. Salgın koşullarından bahsediliyor ama bizim iş tempomuz düşmediği gibi eskisinden daha fazla çalışıyoruz. İş yerlerini dezenfekte etmeye geldiklerinde ise müdür ve kadrolu çalışanların odaları dezenfekte edilip gidiliyor. Bizim raflar ve kaldığımız yer bırakın dezenfekte edilmeyi toz içinde. Salgının baş gösterdiği ilk zamanlarda iki hafta kadar düzenli maske verdiler sonra onu da kestiler. Şimdi maskesiz çalışıyoruz.”

20 KİLOYA KADAR ÇIKIYOR

Yaya dağıtıcılarının 2 kiloya kadar yük taşıdığını ama en son kendisinin 10 kilo taşıdığını ve bu ağırlığın yoğunluğa göre de arttığını belirten işçi, “Taşınan bu yükler 20 kiloya kadar çıkıyor. Bu ağırlıkla soğukta, sıcakta, yağmurda sokak sokak gezmek çok zor. Sabah elimize bir çuval verip gönderiyorlar. O şekilde gezmek ve dağıtım yapmak ise imkansız. Ben bugün postamın bir kısmını tuhafiyeye bir kısmını da markete rica ederek bıraktım ve gün içindeki dağıtımımı bu şekilde yapıyorum. Bir de virüs nedeniyle kapatılan şube ve posta dağıtım merkezleri var. Onların da işi bize geliyor. O kadar yük için ne araba veriyorlar ne çalışan sayısını arttırıyorlar. Onlarca çuvalla baş başa kadık. İşler de hep aksıyor, bu durumda sağlık koşullarımızdan ise bahsedemiyorum bile” diye konuştu.