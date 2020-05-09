09 Mayıs 2020 04:19

Salgında taşeron işçilerin omzuna çuvalla yük bindi

PTT'de çalışan taşeron işçiler salgın koşullarında iş yüklerinin daha da arttığını ve dağıtımda taşımaları gereken iki kilo yükün yirmi kiloya kadar çıktığını belirtti.

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
    • Paylaş

    Burcu YILDIRIM
    Ankara

    Ankara’da bir posta dağıtım işçisi salgın koşullarında gördükleri muameleyi ve çalışma koşullarını Evrensel’e anlattı. Salgın koşullarında iş yüklerinin daha da arttığını ve dağıtımda taşımaları gereken iki kilo yükün yirmi kiloya kadar çıktığına dikkat çekerek, “Sabah elimize bir çuval verip gönderiyorlar. Ben bugün postamın bir kısmını tuhafiyeye bir kısmını da markete rica ederek bıraktım ve gün içindeki dağıtımımı bu şekilde yapıyorum” dedi.

    PTT işçisi bu zamana kadar televizyon ve gazete dahil olmak üzere birçok yere seslerini duyurmak için mesaj bıraktıklarını ancak Evrensel dışında kimsenin dönmediğini ifade etti. İş kanunu, salgında alınan önlemler, yayımlanan genelgeler, hatta yasaklar bile işçiler söz konusu olduğunda ufuktaki çizgi kadar uzakta kalıyor. Posta dağıtımında çalışan işçiler ise normalde iki kilo yük ile çıktıkları dağıtımlara şimdi çuval ile çıkmak zorunda kalıyor.

    ‘MASKESİZ ÇALIŞIYORUZ’

    Salgın döneminde postaların arttığını, kargoların dağ gibi olduğunu ve diğer çalışanların işlerinin de taşeronlara yüklendiğini ifade eden işçi, yaşadıklarını şöyle paylaştı: “Yasal olarak günde 8 saat çalışıyoruz ama işi, dağıtım ne zaman biterse o zaman bırakıyoruz. Bize, ‘Kesinlikle devir getirmeyin, baş dağıtıcı şirkete söylerim işten attırırım, sürerim’ diyorlar. Bize emir geliyor ve hiçbir güvencemiz yok. Taşeron olarak ne derlerse yapmak hepsini yapmak zorunda kalıyoruz. Maske, sosyal yardım parası, (Bizim dağıtmamız yasak olduğu halde) fatura, internetten yapılan alışverişler hepsi bizim omzumuzda. Salgın koşullarından bahsediliyor ama bizim iş tempomuz düşmediği gibi eskisinden daha fazla çalışıyoruz. İş yerlerini dezenfekte etmeye geldiklerinde ise müdür ve kadrolu çalışanların odaları dezenfekte edilip gidiliyor. Bizim raflar ve kaldığımız yer bırakın dezenfekte edilmeyi toz içinde. Salgının baş gösterdiği ilk zamanlarda iki hafta kadar düzenli maske verdiler sonra onu da kestiler. Şimdi maskesiz çalışıyoruz.”

    20 KİLOYA KADAR ÇIKIYOR

    Yaya dağıtıcılarının 2 kiloya kadar yük taşıdığını ama en son kendisinin 10 kilo taşıdığını ve bu ağırlığın yoğunluğa göre de arttığını belirten işçi, “Taşınan bu yükler 20 kiloya kadar çıkıyor. Bu ağırlıkla soğukta, sıcakta, yağmurda sokak sokak gezmek çok zor. Sabah elimize bir çuval verip gönderiyorlar. O şekilde gezmek ve dağıtım yapmak ise imkansız. Ben bugün postamın bir kısmını tuhafiyeye bir kısmını da markete rica ederek bıraktım ve gün içindeki dağıtımımı bu şekilde yapıyorum. Bir de virüs nedeniyle kapatılan şube ve posta dağıtım merkezleri var. Onların da işi bize geliyor. O kadar yük için ne araba veriyorlar ne çalışan sayısını arttırıyorlar. Onlarca çuvalla baş başa kadık. İşler de hep aksıyor, bu durumda sağlık koşullarımızdan ise bahsedemiyorum bile” diye konuştu.

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Deriteks İzmir Şubesi SF’den atılan kadın işçiler için kampanya başlatacak
    SONRAKİ HABER

    Pınar Öğünç: Salgının herkesi eşitlediği halüsinasyonu usandırdı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Faşizm, uluslararası sermayenin Ekim Devrimi’ne ve sosyalizme ilk yanıtıdır!

     Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Normalleşme enstrümanı olarak darbe tehdidi

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    COVID-19: Mimari ve sağlık

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Koronavirüs temas takip uygulamaları

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    Dünyanın karanlık tarafı

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Politika kavgayla götürülemez

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Mahluf meselesi

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Asrın maçı

     Erol ARAL
    Erol ARAL

    İktidarın yeni yönetim tekniği olarak Pandemi sendromu: Can korkusunun manipülasyonu

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Suriye'ye yaptırım, Hizbullah'a yasak, İran'a kuşatma!

     Sevda KARACA
    Sevda KARACA

    Diyanet, eşcinsellik, darbe, aile vd...

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    75. yılında 8 Mayıs 1945'e sahip çıkmak

     Murat BİRDAL
    Murat BİRDAL

    Türk Lirasına saldırı

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    ‘Virüs komplosu!’

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    LGS ve YKS: Zaman ve zamanlama maddi nitelikli bir sorundur, rejim sorunudur ve toplum olma sorunudur

     Özcan YAMAN
    Özcan YAMAN

    Korona günlerinden ders çıkarmak…

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Şimdi değilse ne zaman?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Konteyner kampta izinsiz çalışma baskısı
    Konteyner kampta izinsiz çalışma baskısı

    Soma'da 'her şey üretim için' düzeni devam ediyor. Maden sahasında kurulan konteyner kampta kalan Polyak işçileri, hafta tatili olmadan çalışmaya zorlandıklarını söylüyor.

    Manisa Klimasan’da vakalar artıyor iddiası
    Manisa Klimasan’da vakalar artıyor iddiası

    Manisa'da kurulu Klimasan’da koronavirüs pozitif vakalarında artış olduğunu söyleyen işçiler, fabrika yönetiminin kendilerine bilgi vermemesine tepkili.

    Petro kimya işçisi: İşçiler artık üç iş yapmadan geçinemiyor
    Petro kimya işçisi: İşçiler artık üç iş yapmadan geçinemiyor

    Gebze'den bir petro kimya işçisi, salgın döneminde yaşadıkları sorunları anlattı, birleşik mücadele çağrısı yaptı.

    HDP ve CHP: İktidar, darbe tartışması açarak tıkanmışlığını kapatmaya çalışıyor
    HDP ve CHP: İktidar, darbe tartışması açarak tıkanmışlığını kapatmaya çalışıyor

    CHP'li Emecan ve HDP'li Kenanoğlu: İktidar siyaseten, tıkandığı zaman, başarısızlıklarını örtmek için darbe tartışmalarını sürekli gündemde tutmak istiyor.

    Salgında taşeron işçilerin omzuna çuvalla yük bindi
    Salgında taşeron işçilerin omzuna çuvalla yük bindi

    PTT'de çalışan taşeron işçiler salgın koşullarında iş yüklerinin daha da arttığını ve dağıtımda taşımaları gereken iki kilo yükün yirmi kiloya kadar çıktığını belirtti.

    Şili’de halk protestoları ve koronavirüs dönemi
    Şili’de halk protestoları ve koronavirüs dönemi

    Koronavirüs salgını Şili’nin sağcı devlet başkanı için bir nevi hayat kurtarıcı oldu, anayasa referandumu da ertelendi. Ancak salgın sonrası Şilililer, acil ekonomik sorunlarla baş başa kalacaklar.

    Üçüncü yılında Büyüknohutçu cinayeti
    Üçüncü yılında Büyüknohutçu cinayeti

    Ali-Aysin Büyüknohutçu cinayetinin kapatılması ekoloji hareketine ve yaşam savunucularına yönelik saldırıların cezasız kalacağı düşüncesini güçlendirecek; sermayeye cesaret kaynağı olacaktır.

    Pınar Öğünç: Salgının herkesi eşitlediği halüsinasyonu usandırdı
    Pınar Öğünç: Salgının herkesi eşitlediği halüsinasyonu usandırdı

    Pandeminin kapitalizmin gerçek yüzü olduğunu söyleyen Pınar Öğünç “Aynı kalmak mümkün değil, değişeceğiz ama bunun ne yöne doğru olduğunu zaman değil, insanlığın talepleri gösterecek.” dedi.

    Yönetmen Kazım Öz, belgesel çalışması Çinara Sipî'yi ücretsiz erişime açtı
    Yönetmen Kazım Öz, belgesel çalışması Çinara Sipî'yi ücretsiz erişime açtı
    Futbol kulübünden mahalle tiyatrosuna İspanya’dan bir yerel dayanışma örneği
    Futbol kulübünden mahalle tiyatrosuna İspanya’dan bir yerel dayanışma örneği
    Yerli Dedektif Ziya Bey’in gizemli hikayesi
    Yerli Dedektif Ziya Bey’in gizemli hikayesi
    Banksy’den ikinci karantina çalışması: Süper kahraman sağlık emekçisi
    Banksy’den ikinci karantina çalışması: Süper kahraman sağlık emekçisi
    Karikatürcüler Derneği: Ey güzel üç’ler! Ardınızdan matem tutmuyoruz…
    Karikatürcüler Derneği: Ey güzel üç’ler! Ardınızdan matem tutmuyoruz…
    Türkiye’de radyo yayıncılığı 93 yaşında
    Türkiye’de radyo yayıncılığı 93 yaşında
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Konteyner kampta izinsiz çalışma baskısı
    Konteyner kampta izinsiz çalışma baskısı

    Soma'da 'her şey üretim için' düzeni devam ediyor. Maden sahasında kurulan konteyner kampta kalan Polyak işçileri, hafta tatili olmadan çalışmaya zorlandıklarını söylüyor.

    Manisa Klimasan’da vakalar artıyor iddiası
    Manisa Klimasan’da vakalar artıyor iddiası

    Manisa'da kurulu Klimasan’da koronavirüs pozitif vakalarında artış olduğunu söyleyen işçiler, fabrika yönetiminin kendilerine bilgi vermemesine tepkili.

    Deriteks İzmir Şubesi SF’den atılan kadın işçiler için kampanya başlatacak
    Deriteks İzmir Şubesi SF’den atılan kadın işçiler için kampanya başlatacak

    SF Trade fabrikasında sendikalaştıkları için işten atılan 4 kadın işçi için Deriteks Sendikası İzmir Şube yarın Twitter'da #4kadınişçiyeadalet etiketi ile kampanya başlatacak.

    GÜNCELLENDİ
    Emek Partisi Çiğli örgütü Denizleri andı
    Emek Partisi Çiğli örgütü Denizleri andı

    Emek Partisi Çiğli İlçe Örgütü, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın anmak üzere açıklama yaptı.

    Celal Bayar öğrencileri salgın tehlikesinde sınavlar için Manisa'ya dönmek istemiyor
    Celal Bayar öğrencileri salgın tehlikesinde sınavlar için Manisa'ya dönmek istemiyor

    Salgın döneminde eğitimdeki sıkıntılara Celal Bayar Üniversitesinin 15 Haziran’da yapacağı final sınavlarını duyurmasıyla öğrencilerin kaygıları da eklendi.

    Sağlık çalışanı anne: Haftalardır çocuklarımızdan ayrıyız
    Sağlık çalışanı anne: Haftalardır çocuklarımızdan ayrıyız

    SES İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi İşyeri Temsilcisi Başak Edge Gürkan, sağlık emekçisi kadınların koronavirüs salgınında yaşadıkları sorunları değerlendirdi.