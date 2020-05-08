İzmir Gaziemir Organize sanayide yer alan ve uluslararası firmalara üretim yapan SF Trade fabrikasında, Deriteks Sendikasına üye oldukları için işten atılan işçilerin 170 gün süren direnişleri koronavirüs salgınıyla birlikte ara verilmişti. Bu süreçte SF Trade patronu ise işçilere ‘haksız rekabete yol açmak’ gerekçesi ile 200 bin TL’lik dava açmıştı. Ayrıca sosyal medyadaki paylaşımları dolayısıyla da şirketin engelleme talebinde bulunduğunun da bilgisini veren Deriteks İzmir Şube Başkanı Makum Alagöz, bu haksızlığa karşı mücadele çağrısı yaptı.



Alagöz, “Covid-19’dan kaynaklı Gaziemir Organize sanayide süren 170 günlük direnişimize ara vermiştik. Bu süreçte işçiler canıyla uğraşırken, salgın nedeniyle ölümler yaşanırken şahsıma ceza davası, 4 kadın işçiye de haksız rekabete yol açtıkları için tazminat davası açtılar. Ayrıca SF TRADE direnişinin tüm sosyal medya paylaşımlarının durdurulması için de mahkemeye başvurmuştur” dedi.



“Biz de 9 Mayıs Cumartesi günü Twitter'da #4kadınişçiyeadalet diyerek hashtag kampanyası başlatacağız” diyen Alagöz, “Bunun ardından da elbette tüm kamuya duyuracağız, sadece 4 kadın işçiye dönük bir saldırı değildir bu, Türkiye’de sendikal faaliyetlere vurulacak bir darbedir” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)

Salgını fırsat bilen patron SF Trade direnişçisi 4 kadın işçiye tazminat davası açtı

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