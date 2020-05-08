Sağlıkta şiddet yasasının titizlikle uygulanması için başsavcılıklara mektup

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu, sağlıkta şiddetin önlenmesi için kanunların değişmesi tek başına yeterli olmadığını, uygulamada eksiklikler ve yanlışlıklarla karşılaşıldığını belirterek uygulama eksikliklerine dikkat çekmek amacıyla İstanbul’daki başsavcılıklara mektup gönderdi.

Bir yandan sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik girişimlerde bulunulurken, bir yandan da sağlık hizmeti sunumu sırasında hasta ve hasta yakınlarının şiddetine maruz kalan hekimlere hukuki destek sunulduğu belirtilen açıklamada, "Bu takipler sırasında, Hukuk Büromuzca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet dosyalarının soruşturmasında ve kovuşturmasında izlenmesi gereken usulü gösteren 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 12. Maddesinin uygulanmasında kimi hata ve eksikliklerin yaşandığı tespit edilmiştir" denildi.

Başsavcılıklara gönderilen mektupta şunlar talep edildi:

"Müşteki, mağdur ve tanık olan sağlık personelinin ifadelerine işyerlerinde başvurulması, polis merkezine ve/veya savcılığa davet edilmemeleri gerektiğini,

Özel sağlık kuruluşlarında görev yapan meslektaşlarımızın da kamu görevi yaptığını ve bu meslektaşlarımıza yönelik şiddet eylemlerinin de kamu görevlisine görevinden dolayı işlenmiş suç olarak kabul edilmesi gerektiğini,

Şüphelilerin kolluk kuvvetleri tarafından yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılıkları’na sevk edilmeleri, bir başka ifade ile Cumhuriyet Savcısı huzurunda mevcutlu olarak hazır edilmeleri gerektiğini,

Kasten yaralama suçu, tutuklamaya sevk nedeni varsayılan suçlardan olduğundan, bu suçtan şüpheli kişinin Cumhuriyet Savcısı tarafından tutuklamaya sevk edilmesi gerektiğini bildirerek, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 12. Maddesi doğrultusunda soruşturmaların hatasız ve eksiksiz yürütülmesinin temini için gerekli girişimlerin yapılmasını talep ettik."

(HABER MERKEZİ)

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