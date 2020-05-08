08 Mayıs 2020 15:21

"MİT personeli cenazesinden" yargılanan tutuklu 6 gazetecinin duruşması 24 Haziran'da

MİT personelinin cenazesi haberi nedeniyle "MİT Kanunu'na muhalefet" ve "Gizli bilgi ve belgeleri açıklama" suçlamalarıyla tutuklu bulunan gazetecilerin tutukluluklarının devamına karar verildi.

Ferhat Çelik, Aydın Keser, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel

Fotoğraflar: Twitter ve MA

  • ANASAYFA
  • MEDYA
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    MİT mensubunun cenazesini haberleştirdikleri için "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçlanan 6'sı tutuklu 8 gazetecinin yargılanacağı davada duruşma tarihi 24 Haziran olarak belirlendi. İddianamesi dün kabul edilen dava ile ilgili bugün Mahkeme tensip zaptı hazırlandı. 6 tutuklu gazetecinin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

    Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Odatv muhabiri Hülya Kılınç, Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Karar oy çokluğuyla alındı. Üye hakimlerden biri Barış Terkoğlu’nun tahliye edilmesi gerektiğini belirterek karara şerh koydu. Ayrıca Mahkeme MİT Daire Başkanlığı’ndan dava dosyasına gelen evrakların bulunduğunu, bu evrakların 3. kişiler ile dosyada usulüne uygun vekaleti bulunmayan avukatlara erişiminin kısıtlanmasına karar verdi.

    Mahkemenin kararında şu ifadeler yer aldı:

    “Gazeteciler Aydın Keser, Hülya Kılınç, Mehmet Ferhat Çelik, Murat Ağırel'in üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren Açık Kaynak Araştırma Raporları, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nın suç duyurusu yazıları, tanık beyanları ile sanıkların kısmen çelişkili savunmaları gibi somut delillerin varlığı, sanıkların delilleri yok etme, gizleme  veya değiştirme, tanık üzerinde baskı yapma girişiminde bulurma ihtimali göz önüne alındığında, adli kontrol tedbiri ile yeterli ve etkili hukuksal denetim sağlanamayacak olduğu kanaatine varılarak sanıklar müdafilerinin itiraz dilekçelerinin reddi ile sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir.”

    “Tutukluluk haline devam” kararı karar oy çokluğu ile alındı. Üye hakimlerden biri “kuvvetli suç şüphesini gösterir delil olmaması ile sanığın kaçma şüphesini gösterir herhangi bir durum olmaması hususları birlikte değerlendirildiğinde sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesinin ölçülülük ilkesiyle bağdaşmayacağı” gerekçesiyle mahkemenin çoğunluk kararına şerh koyarak Barış Terkoğlu'nun adli kontrol ile tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.

    Gazeteciler 24 Haziran günü saat 10.30’da yargıç karşısına çıkacak.

    İDDİANAME DÜN KABUL EDİLDİ

    8 gazeteci hakkında "MİT Kanunu'na muhalefet" ve "Gizli bilgi ve belgeleri açıklama" iddialarıyla hazırlanan iddianame, İstanbul 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

    “Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama” ve “istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek” suçlamaları yöneltilen gazeteciler hakkında 8 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

    Tutuklu gazetecilerin yanı sıra iddianamede şüpheli olarak yer alan diğer iki isim Birgün Gazetesi yazarı Erk Acarer ve Akhisar Belediyesi Basın Birimi görevlisi Eren Ekinci. Yurt dışında bulunan Erk Acarer hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. (MEDYA SERVİSİ)

    Tutuklu 6 gazeteci hakkında hazırlanan "MİT" iddianamesi kabul edildi

    Tutuklu 6 gazeteci hakkında hazırlanan "MİT" iddianamesi kabul edildi

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